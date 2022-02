O cantor Jão, que lançou recentemente o álbum 'Pirata', divulgou nesta quarta-feira (9) o clipe da canção 'Idiota'. A produção, dirigida por Pedro Tófani, traz homenagens a vários casais do cinema e, além disso, a Xuxa e Ayrton Senna. "É um clipe leve, para ver sorrindo", comentou o artista.

Entre os casais homenageados, surgem cenas baseadas em filmes como Homem Aranha, Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Segredo de Brokeback Mountain, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você e Titanic.

"A ideia foi minha e do Pedro (Tófani). Nós tivemos três ideias iniciais. A primeira se passava em um supermercado, a outra além dos filmes não me lembro", explicou ele, inicialmente, em entrevista à revista Quem.

Veja o clipe:

Escolha das cenas

Segundo Jão, foi necessário um trabalho das escolhas de cada cena para construção do projeto. "Comecei a construir esse projeto e ele me ajudou escolhendo como que seria cada cena. Queria muito também que tivesse casais brasileiros marcantes inseridos no clipe. Mas cinematograficamente não temos tantas referências icônicas, mas colocamos Ayrton Senna e Xuxa e Dona Flor e Seus Dois Maridos", revelou.

A música, inclusive, é um dos sucessos do mais recente trabalho de Jão. O álbum 'Pirata' já soma mais de 25 milhões de streamings e segue no Top 20 do Spotify no Brasil e em Portugal.

"Essa música é mais universal do que eu costumo fazer. Ouço das pessoas que relatam e me marcam em coisas de um público bem fora da minha bolha. É para isso que estamos caminhando e esperamos um reconhecimento", pontua ele.

Com o lançamento do clipe, Jão também já começa os preparativos para a turnê do disco. A leva de shows estreia no Rio de Janeiro no dia 12 março e tem mais 10 cidades já confirmadas. A expectativa é que Jão passe por São Paulo (SP), Recife (PE), Natal (RN), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).