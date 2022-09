Jane Fonda diz que está fazendo quimioterapia para tratar um câncer e que está 'lidando muito bem'

A atriz e ativista Jane Fonda, de 84 anos, revelou, nesta sexta-feira (2), estar fazendo quimioterapia. Ela tem linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada.

"Este é um câncer muito tratável. 80% das pessoas sobrevivem, então, me sinto com muita sorte", disse a atriz no Instagram. Ela comentou ainda que tem se submetido ao tratamento quimioterápico há seis meses, que está "lidando muito bem" e que não pretende deixar de lado o ativismo climático e social.

"O que fazemos ou não fazemos agora determinará que tipo de futuro haverá e não permitirei que o câncer me impeça de fazer tudo o que puder", acrescentou a ativista.

Fonda reconheceu ainda sua posição de privilégio no enfrentamento ao câncer, especialmente por ter seguro de saúde e acesso aos melhores médicos e tratamentos. "Percebo, e é doloroso, que sou privilegiada nisso. Quase todas as famílias na América tiveram de lidar com o câncer uma vez ou outra e muitas não têm acesso aos cuidados de qualidade que estou recebendo. Isso não está certo".

No passado, a atriz teve dois tumores retirados em cirurgias: um no lábio, em 2018, e outro no seio, em 2010.

Ativismo climático

Além de destacar as dificuldades da maioria da população no acesso aos tratamentos, a atriz de 'Grace & Frankie' afirmou que é preciso falar, também, sobre o que causa câncer.

"Precisamos falar muito mais não apenas sobre curas, mas sobre causas, para que possamos eliminá-las. Por exemplo, as pessoas precisam saber que os combustíveis fósseis causam câncer. O mesmo acontece com pesticidas, muitos dos quais são baseados em combustíveis fósseis", explicou.

O que é o linfoma não Hodgkin?

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o linfoma não Hodgkin tem origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada pelo corpo. Existem mais de 20 tipos diferentes da doença.

O sistema linfático compõe o sistema imunológico, responsável pela proteção do corpo contra doenças. O linfoma não Hodgkin pode começar em qualquer lugar e ser detectado em crianças, adolescentes e adultos. É mais comum à medida que as pessoas envelhecem.

Ultimamente, por razões ainda desconhecidas, o número de casos duplicou entre pessoas acima de 60 anos.