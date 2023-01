Jade Picon repercute na web após aparecer batendo roupa no rio ao interpretar Chiara

Jade Picon voltou a ser assunto na web pela participação em 'Travessia', novela da Rede Globo, logo após aparecer em cena de forma nada convencional na quinta (6). A influenciadora, e agora atriz, surgiu como a personagem Chiara em um cenário hipotético: como uma moradora de Mandacaru, onde fica o núcleo mais pobre do folhetim.

Em uma sequência diferente do habitual, Chiara apareceu com o vestido semelhante ao de Brisa, interpretada por Lucy Alves, e chegou até a lavar roupas na beira do rio.

Primeiro, Ari, vivido pelo ator Chay Suede, imaginou a namorada na realidade em questão. Logo depois, foi a vez da própria Chiara cogitar o cenário.

Veja:

Na conversa com a sogra Núbia, interpretada por Drica Moraes, a jovem patricinha brincou. "Imagina eu batendo roupa lá. Olha, eu já tô me vendo, viu? Ia ser tudo!", disse a personagem.

Nas redes, a cena chamou atenção pelo caráter cômico. Internautas questionaram a pouca relação de Jade Picon com hábitos mais simples e também viram o humor em colocá-la, assim como a personagem, na situação.

"Eu ameiiii! Não sabia que precisava ver Kiki em Mandacaru, até ver", escreveu uma das fãs da artista. "Chiara raiz batendo roupa é minha religião!", disse outro.