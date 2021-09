Jade Picon fala após boato sobre caso com Neymar: 'Peço só que meu tempo seja respeitado'

Com o nome nos Trending Topics do Twitter desde a madrugada desta terça-feira (7), a youtuber Jade Picon se posicionou nos stories do Instagram após polêmica envolvendo ela e o jogador Neymar.

Tudo começou na última segunda-feira (6), após uma página que comenta a vida dos famosos no Instagram publicar o suposto envolvimento entre a influenciadora e o jogador. No Twitter, o ex-namorado de Picon, João Guilherme, deu indiretas sobre traição e, no Instagram, vazou o telefone da influencer em storie.

"Estou viajando, estava na estrada com meu número vazado. Estava com 'sei lá', mais de mil ligação, 8 mil mensagens. (...) Consegui trocar de número. Vazei meu número de novo. Estou sem WhatsApp. Hoje vai ser um dia especial para fazer a campanha da minha marca e não queria deixar nenhum mal-entendido estragar esse meu dia", disse Jade nos stories nesta terça.

Ela afirmou não ser o tipo de pessoa que "vaza número e print de conversa" e reconheceu que "a vida continua".

"Em qualquer situação da vida, cada pessoa tem seu tempo para absorver informação, para processar, para superar. E, assim como vocês, eu tenho meu próprio tempo. Peço só que meu tempo seja respeitado", pediu.

Polêmica

Jade Picon e João Guilherme terminaram um relacionamento de três anos no fim de agosto. Na ocasião, os ex-namorados fizeram publicações de gratidão pelo tempo juntos e se declararam.

Após o rumor do possível romance entre Jade e Neymar se espalhar, João Guilherme foi ao Twitter dizer ironicamente que "estava tudo bem". "Não vou dormir em posição fetal hoje, eu juro que tá tudo bem, família", publicou.

Em outro tuíte, João Guilherme disse: "vou aproveitar e virar cantor sertanejo".

Celular vazado

Durante a madrugada, João Guilherme postou uma foto do seu rolo de câmera nos stories, compartilhando diversas conversas pessoais não identificadas, mas que os seguidores relacionaram como uma possível DR com Jade.

"Descobri [com] quem você ficou. Obrigada, de nada. Você é meio doida da cabeça, realmente não te conheço. Meus parabéns, foi um ótimo jeito de alimentar seu ego. Uma pena terminarmos assim, mesmo mesmo mesmo", revelava um print de conversa.