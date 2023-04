Jade Picon é vista aos beijos com André Lamoglia, diz revista

A atriz e influenciadora digital, Jade Picon, de 21 anos, foi vista em clima de romance com o ator André Lamoglia, de 25 anos, na madrugada deste domingo (9), em uma festa no Rio de Janeiro. As informações são da revista “Quem”.

André atua na série Elite, da Netflix, enquanto Jade está na novela Travessia, da TV Globo. Conforme fontes ouvidas pela revista, eles teria trocado beijos e carinhos em público, durante a noite.

Segundo o jornal Extra, o relacionamento não é de hoje, embora essa seja a primeira aparição pública do casal. O primeiro beijo, portanto, teria ocorrido já em junho, durante uma festa promovida pelo jogador Vinicius Jr.

Desde então, os dois teriam se encontrado em diversos eventos, inclusive por terem amigos em comum. Conforme o Extra, em janeiro, Jade e André estiveram na festa de pré-carnaval na Marina da Glória, onde posaram juntos na área VIP do evento.