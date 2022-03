Jade Picon e Arthur Aguiar participam da prova bate e volta? Saiba como será dinâmica do paredão

Com a inda de Jade Picon ao Paredão e direito a contragolpe em Arthur pelo Big Fone, o público espera ansioso pela dinâmica que vai definir o paredão deste domingo (6) no BBB 22.

Afinal, Jade Picon e Arthur Aguiar têm direito a participar da prova bate e volta? Os brothers terão, sim, a chance de escapar da berlinda e evitar uma possível eliminação. A prova será realizada com a influenciadora, o ator e com o participante mais votado pela casa. O único que não participará da prova bate e volta será o indicado pelo líder Pedro Scooby.

Dinâmica do paredão

O Paredão será triplo. A noite de formação da berlinda começa com a escolha do Anjo Arthur, que dará imunidade a um participante. Logo depois, o líder Scooby dará o voto que leva o escolhido diretamente para o Paredão. Após a escolha do emparedado, começa a votação individual no confessionário.

O mais votado da casa se juntará a Jade Picon e Arthur Aguiar, brothers indicados pelo Big Fone, para disputa da prova bate e volta. Um deles se livrará, e os derrotados disputarão a preferência do público por mais uma semana dentro do reality.