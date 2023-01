Jade Picon dá entrada no hospital após mal-estar

A influenciadora digital e atriz Jade Picon compartilhou nas redes sociais que foi atendida em um hospital nesta segunda-feira (30), após sentir um mal-estar.

"Acordei mal hoje. Saúde é tudo, mas odeio ficar mal. É isso, vir ver o que é", disse. Picon afirmou que devido a um forte enjoo, cancelou os compromissos do dia.

Em vídeo deitada na maca do hospital, a atriz afirmou que precisou tomar soro e remédio na veia. "Tenho pavor de agulha e é sempre assim. Mas hoje não teve como fugir", ressaltou.

Sem explicar qual foi o diagnóstico, a ex-bbb disse que está tudo bem.

"Já to bem melhor e já já to em casa", escreveu em outra publicação, na noite desta segunda. Ela mostrou o acesso no braço, em foto tirada no banheiro do quarto do hospital.