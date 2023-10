Jada Pinkett-Smith revela morar separada de Will Smith há 7 anos

Prestes a lançar o livro "Worthy", no dia 17 de outubro, que promete trazer à tona momentos desafiadores de sua vida, Jada Pinkett Smith revelou nesta quarta-feira (11) que está vivendo separada de Will Smith há 7 anos. A atriz comentou sobre a dinâmica do relacionamento atualmente e como reagiu ao tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022.

À revista People, Jada afirmou que ela e Will estão tentando entender seu relacionamento atual. "Temos feito um trabalho realmente pesado juntos. Sentimos um amor profundo um pelo outro e vamos descobrir o que isso significa para nós", declarou.

Ainda nesta manhã, a artista também falou à NBC News sobre o casamento. Na entrevista, a jornalista Hoda Kotb cita que no novo livro, Jada afirma: "Não era um divórcio no papel. Mas era um divórcio". A atriz confirmou a declaração.

Ao ser questionada sobre o que ocasionou a separação, Jada respondeu: "Muitas coisas. Acho que quando chegamos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que estávamos ambos presos em nossa fantasia de como a outra pessoa deveria ser".

A atriz ainda revela que considerou pedir o divórcio oficialmente, mas não o fez por conta de uma promessa de que o casal nunca teria um motivo para terminar e que não está pronta para quebrar essa promessa.

Jada e Will se casaram em 1997 e são pais de Jaden e Willow.

Oscar 2022: O tapa de Will Smith em Chris Rock

Em entrevista à People, Jada comentou sobre o episódio do Oscar 2022 em que Will Smith deu um tapa em Chris Rock, após o humorista fazer uma piada com a careca de Jada, ocasionada por uma doença chamada alopecia.

"Eu achava que era uma encenação", revela. Somente quando o ator retornou a sua cadeira, Jada percebeu que não tinha sido uma encenação. Após o evento, a primeira coisa que ela perguntou foi se ele estava bem.