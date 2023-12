Ivete Sangalo choca Giovana Ewbank com brincadeira sobre Gagliasso: 'A gente ficou seis meses'

Ivete Sangalo, de 51 anos, chocou Giovanna Ewbank, de 37, ao brincar que "pegou" Bruno Gagliasso, de 41. No entanto, tudo não passava de uma pegadinha da cantora, que participou do "Quem Pode, Pod", podcast comandado por Ewbank e Fernanda Paes Leme.

A pegadinha aconteceu quando Ivete comentava sobre a época em que era solteira. A apresentadora do "Pipoca" lembrou que uma revista chegou a fazer um gráfico com os famosos que ela beijou. Foi quando Giovana disse estar apenas no gráfico de Gagliasso, momento em que Ivete declarou "também" estar.

Ivete começou a brincadeira: "Foi no Carnaval, mas de uma forma muito sorrateira. Faz muitos anos, estava no trio, ele estava no camarote de Daniela Mercury, passei, eu cantando, ele deu um sorrisão, eu não tava fazendo nada, falei 'turo bem?' (sic), ele deu um tchau, aí eu 'vem cá'. Ele veio, subiu [no trio], desci pra beber uma água, casa caiu no camarim. Falei pra ele 'única coisa que não pode acontecer é isso sair daqui.'"

Sangalo brincou ainda que os dois viajaram e mantiveram o affair por cerca de seis meses depois do carnaval, o que chocou ainda mais Ewbank. "Não fico perguntando pro Bruno também porque é muita gente... Vocês tiveram um caso?", perguntou a comandante do podcast.

Foi quando a cantora revelou a pegadinha: "Meninas, venham cá, olha para mim, é mentira. Vocês acham que eu ia pegar Bruno? Foi combinado. Bruno, querido, desculpe, mas eu não aguentei".

"Falei 'todo mundo que sente naquela cadeira [do podcast] pegou Bruno, quero fazer parte disso, nem que seja [em uma pegadinha]'", finalizou Ivete.