Isis Valverde e Marcus Buaiz se hospedam em hotel no deserto com diária de R$ 18 mil

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz estão em Utah, nos Estados Unidos, e escolheram um hotel no meio do deserto para se hospedar. Conforme a colunista Patrícia Kogut, o casal escolheu o hotel Amangiri, que tem diárias a partir de US$ 3,6 mil, ou R$ 18 mil. O local serviu de cenário para a série "O viajante relutante", da Apple TV+.

O hotel é cinco estrelas e fica próximo dos parques nacionais Bryce Canyon e Zion. Há um resort principal, onde se situam as suítes, além de um acampamento de luxo. A estadia inclui café da manhã, almoço e jantar diários, além de caminhadas em grupos, aulas de meditação e ioga.

Tanto Isis como Marcus tem compartilhado com os seguidores do Instagram registros românticos da viagem.