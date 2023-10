Isis Valverde denuncia à polícia montagens em que aparece nua nas redes sociais

A atriz Isis Valverde, após o compartilhamento de montagens em que aparece nua nas redes sociais desde a última quinta-feira (26), denunciou o caso na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As imagens foram analisadas pela equipe da artista que acompanha o caso com advogados. As informações são do portal g1.

"A atriz repudia as imagens, que são totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz", informou a equipe por meio de nota.

A assessoria de Isis acrescentou que o registro da ocorrência na Delegacia de Crimes de Informática é para notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilham às montagens.

Legenda: Nudes falsos foram compartilhados na última quinta-feira Foto: Reprodução

"Tendo em vista que se trata de uma manipulação virtual e inventada, não se pronunciará mais sobre o assunto", concluiu em nota.

Imagens montadas

Conforme apuração do g1, pelo menos 3 falsos nudes foram publicados na internet. Em todas, a roupa da artista foi removida por meio de recursos digitais para que ela aparecesse com os seios ou até o corpo inteiro à mostra.