Isabelle Drummond reaparece na Globo para homenagear Aracy Balabanian

Longe das novelas desde 2019, Isabelle Drummond reapareceu na Globo, nesta terça-feira (8), para homenagear a atriz Aracy Balabanian, que morreu na segunda (7). As duas eram amigas, apesar da diferença de 53 anos, e trabalharam juntas na novela “Cheias de Charme”.

“As pessoas achavam graça quando eu falava que ia encontrar minha amiga. Eu com 30 e Aracy com 83. Ela tinha uma generosidade na troca, um vigor. Eu passava na casa dela e a gente ficava 5 horas sentadas, tomando café e conversando”, contou.

Isabelle ainda reforçou que não estava preparada para perder a amiga. "Ela era generosa, amorosa e disposta a ser amiga de tantas pessoas. E ela construiu uma família de amigos, netos postiços, bisnetos”.

A atriz também contou que Aracy insistia para que as duas voltassem a trabalhar juntas. “A gente tinha projeto de fazer teatro juntas. Ela vivia me botando pilha para trabalhar. Mas eu sou muito grata pelo nosso encontro. Do jeito que foi. E eu aproveitei muito a Aracy. Eu consegui aproveitar muito essa troca e sou muito feliz por isso”, disse, bastante emocionada.