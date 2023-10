Isabeli Fontana celebra 10 anos de relacionamento com Di Ferrero no Altas Horas

A modelo Isabeli Fontana e o cantor Di Ferrero se conheceram durante uma gravação do programa Altas Horas, da TV Globo, onde retornaram neste sábado (21) para celebrar 10 anos de relacionamento. As informações são do portal gshow.

O apresentador Serginho Groisman lembrou que o primeiro encontro do casal aconteceu no Dia das Crianças, 12 de outubro, de 2013. Desde então, os dois seguem unidos. A edição deste sábado foi repleta de elogios trocados.

Um deles, enquanto Isabeli compartilhava a exigência da profissão de manter o corpo em um padrão estético pré-determinado e que isso a deixa ansiosa.

“Meu trabalho lida muito com a insegurança o tempo todo. Será que estou magra? Será que vou ser chamada para trabalhar?”, questionou. Di Ferreiro, de imediato, respondeu: “Está linda! Ela come o dobro que eu!”

Trabalho e filhos

Isabeli é mãe de Zion, 20, do relacionamento com o também modelo Álvaro Jacomossi, e Lucas, 16, com o ator Henri Castelli. A top model teve o primeiro filho aos 19, numa fase alta carreira.

“Experimentava a roupa para o desfile com o peito enorme e não cabia na roupa. Tirava o leite e mandava (o leite) pelo motorista. Eles (os estilistas) não entendiam que ia desinchar depois. Mudavam a roupa, não dava certo, eles gostavam flat”, lembra.

Por isso, ela teve que rejeitar a diversas propostas de trabalho quando ainda amamentava. “O meio da moda é muito competitivo. Estava com vida organizada, com festa para fazer para o meu filho e me ligavam: ‘você tem que ir para Nova York.' No dia seguinte! Dizia não. Perdi muitos trabalhos por imaturidade”.