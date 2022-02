Isabel Torres, atriz de 'Veneno', morre aos 52 anos vítima de câncer de pulmão

A atriz espanhola Isabel Torres morreu nesta sexta-feira (11) aos 52 anos. Ela enfrentava um câncer no pulmão e chegou a se despedir nas redes sociais em novembro passado, dizendo ter apenas dois meses de vida. As informações são do jornal O Globo.

"Hoje, 11 de fevereiro de 2022, nos despedimos de Isabel. Embora sua família e amigos sintam profundamente sua perda, sabemos que onde quer que vá estará se divertindo. Obrigado por todas as mensagem de amor e preocupação. Ela se foi se sentindo muito amada e acolhida", disse um comunicado publicado nas redes sociais da artista.

Famosa pelo trabalho na série "Veneno", disponível no Brasil pela HBO Max, Isabel retratou a vida da atriz, cantora e prostituta Cristina Ortiz Rodriguez, interpretando a versão mais velha da personagem.

Em novembro, quando postou o vídeo de despedida dos fãs, agradeceu pelo apoio que recebeu desde o diagnóstico.

"A princípio, eles me deram dois meses de vida. Vamos ver se eu supero. Se eu superar, tudo bem; e se não, também. A vida é assim. Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, todos os meus fãs que sempre me apoiaram. Agradecer a minha família, meus primos, meus primos, meus sobrinhos…”, disse na ocasião.

Referência na comunidade trans

A atriz nasceu em 14 de julho de 1969 e foi referência para a comunidade trans. Em 1996, foi a primeira mulher trans a conseguir o reconhecimento de sua identidade de gênero no documento de identidade nacional (DNI) da Espanha.

Quase dez anos depois, se tornou a primeira mulher trans a ser candidata a Rainha do Carnaval de Las Palmas, na ilha de Gran Canaria.