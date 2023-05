Irmão de Rodrigo Faro capota carro em acidente: ‘não dirigia de forma imprudente’

O empresário Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, sofreu um acidente na quinta-feita (18) em São Paulo e capotou o carro. Ele se pronunciou no Instagram sobre o ocorrido e disse que não bebeu, nem dirigia de forma de imprudente.

“Minha intenção não era tornar isso público, mas como vazou em alguns veículos da imprensa, eu resolvi esclarecer tudo por aqui. Estou bem, não aconteceu nada comigo e com nenhuma outra pessoa. Eu não havia bebido (quem me conhece sabe que eu não bebo nada) e também não dirigia de forma imprudente. Foi simplesmente uma fatalidade e todas as providências já estão sendo tomadas, inclusive com os terceiros envolvidos no incidente através da minha seguradora. Estou bem, na ativa, trabalhei normalmente o dia todo... vida que segue”.

Foto: Reprodução

Em 2021, Danilo se envolveu em um grave acidente de carro, também em São Paulo, quando outro veículo ultrapassou o sinal vermelho e o atingiu pela porta do motorista. Na época, ele fraturou duas costelas e precisou levar 12 pontos na testa.