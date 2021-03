Irmão de Roberto Carlos, Lauro Braga morre aos 89 anos após 4 meses internado

Lauro Braga, irmão do cantor Roberto Carlos, morreu nesta quinta-feira (11), segundo informou a assessoria do artista. Internado em hospital do Rio de Janeiro há quatro meses, Lauro, que tinha 89 anos, havia sofrido um AVC e teve quadro de meningite.

Ainda de acordo com informações da assessoria de imprensa, ele não testou positivo para a Covid-19. A internação, informa o comunicado, foi contínua por conta da série de problemas de saúde.

Lauro Roberto Braga era o mais velho entre quatro irmãos. Além dele, do relacionamento entre Laura Moreira Braga e Robertino Braga nasceram Roberto Carlos, Carlos Alberto e Norma.

O cantor Roberto Carlos está no Rio de Janeiro e se encontra em total isolamento por conta da Covid-19 até o momento. As informações são de que tanto o velório como o enterro de Lauro Braga serão reservados para família e amigos próximos.