Irmão de Cara de Sapato fala sobre o lutador e agradece carinho: ‘está tudo bem’

Mário Figueiredo, irmão de Cara de Sapato, agradeceu o carinho dos fãs do lutador, que foi expulso do BBB 23 na noite de quinta-feira (16). Ele ainda reforçou que “está tudo bem” com o irmão.

“Gostaria de agradecer pelas inúmeras mensagens recebidas. Está tudo bem. Não tenho como responder para todos. Então deixo meu carinho e gratidão por tanto apoio e amor”, publicou ele no Instagram, na manhã desta sexta-feira (17).

Conforme o colunista Lucas Pasin, do UOL, após a saída do BBB 23, Cara de Sapato foi levado para a casa do irmão, que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nos comentários do post, Mário recebeu mais uma vez mensagens carinhosas dos fãs de Sapato. “Cuida dele, por favor”, pediu um. “Um erro não anula a pessoa incrível que ele foi lá dentro. Ele errou, sim, mas sabemos que é uma pessoa boa. Força, Sapato”, publicou outro.

O perfil oficial da médica Amanda Meirelles, de quem Sapato era muito próximo no reality show, curtiu a postagem de Mário.