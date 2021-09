Irmã da ex-BBB Josy Oliveira, que morreu por AVC, faz homenagem em rede social

A irmã da ex-BBB Josy Oliveira homenageou a irmã em postagem na rede social, neste domingo (5). A ex-participante do BBB 9, faleceu na noite de sábado (4) de um acidente vascular cerebral (AVC), em São Paulo, durante uma cirurgia para tratamento de um aneurisma.

Jeanne Oliveira publicou foto ao lado da cantora e da mãe, que também já faleceu e fez um relato tocante.

"Éramos nós três. A vida é idiota, e nós, mais idiotas ainda! Deixamos momentos especiais passar por falta de tempo, preguiça, desânimo ou até mesmo indiferença. Hoje meu pensamento muda para sempre. De agora em diante, não vai existir mais desculpas em rever amigos, visitar parentes, aproveitar cada instante com coisas simples", escreveu Jeanne em publicação.

Ainda na mensagem, Jeanne Oliveira alertou os seguidores para ficarem perto das pessoas que gostam. "Tudo é passageiro, nós sabemos...mas nunca estaremos preparados! Meu conselho: aproveite a vida da melhor forma possível e pare de usar de desculpas para estar ao lado de pessoas especiais e amadas!".

Em entrevista ao G1, a irmã de Josy contou que nos próximos dias os órgãos dela serão doados. Após o procedimento, o corpo da ex-BBB será cremado e as cinzas devem ser espalhadas no mar pelo marido Daniel.

Quem era Josy Oliveira?

Legenda: Josy participou do reality show global em 2009 Foto: Divulgação

Josy Olivera nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela era formada em psicologia, mas tomou a carreira de cantora após participa do BBB 9 Ela era casada e deixou um filho de cinco anos.

No reality da Globo, Josy foi eliminada com 68% dos votos em um paredão com Ana Carolina, no fim de março de 2009, ficando em 6º lugar na competição.