Iris Stefanelli desabafa sobre quadro de depressão de Diego Alemão

Preocupada com a saúde do amigo e ex-namorado, Diego Alemão, Íris Stefanelli se manifestou sobre o assunto no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, nesaa quinta-feira (5): '"Fiquei muito surpresa. O Alemão é muito alegre, ele é vida, eu fiquei muito surpresa com essa parte da depressão".

A ex-BBB, que teve um relacionamento com o famoso em 2007, completou o depoimento falando sobre os pais e irmã de Diego, dando total apoio a eles e destacando o carinho que sente pela família. "Sei que depressão é algo físico que acontece no corpo, mas a gente está aqui torcendo por você, Alemão. Se cuida, porque você tem uma família maravilhosa, seus pais, não deixa a depressão te dominar. Estou aqui torcendo para todos vocês, dona Mirna e seu Max, Fernanda, e vai dar tudo certo".

Em tempo, Diego Alemão foi preso no Rio de Janeiro, na madrugada de 26 de setembro, por porte de arma de fogo nos últimos dias, e deixou a delegacia poucas horas após o pagamento da fiança de R$ 4 mil. Após a situação, ele decidiu se internar na clínica de reabilitação, tendo sido transferido para uma instituição psiquiátrica.