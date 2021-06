Íris é a 7ª eliminada de 'No Limite'; veja resumo da edição desta terça-feira (22)

Íris Stefanelli foi a sétima eliminada de 'No Limite' após votação exibida no programa desta terça-feira (22). A ex-BBB 7 foi a mais votada pelos companheiros da tribo Calango, que perderam a Prova da Imunidade e foram direto ao Portal da Eliminação.

A loira, conhecida como "Siri", levou a pior no mesmo dia em que foi escolhida para trocar de tribo. Anteriormente ela estava na equipe Carcará, que vem de uma sequência de vitórias.

Antes da decisão, André Marques perguntou como à loira estava se sentindo na nova tribo e ela compartilhou que estava triste por atrapalhar o time durante a prova.

Kaysar afirmou que Íris contribuiu para a derrota do grupo e os dois tiveram uma discussão durante o Porta da Eliminação. A ex-BBB 7 disse que o ex-BBB 18 foi grosso com ela e que não sabe ouvir opiniões contrárias.

Como foi a votação:

Jéssica votou em Íris

Íris votou em Kaysar

André votou em Íris

Kaysar votou em Íris

Carol peixinho votou em Íris

Mudança na tribo Carcará

Logo na primeira prova da edição, a Carcará teve de eleger, em votação aberta, um dos seus competidores para "mudar de time".

O grupo escolheu Íris Stefanelli para sair da equipe e passar a competir pela tribo adversária até o fim da competição. A ex-BBB 7 foi selecionada após empate com Guilherme Napolitano, ex-BBB 20.

Como a equipe votou:

Íris votou em Guilherme

Zulu votou em Íris

Guilherme votou em Íris

Paula votou em Guilherme

Elana votou em Guilherme

Viegas votou em Íris

Iris compartilhou com a nova tribo que ficou muito chateada com os votos, principalmente com o de Viegas, participante que ela considerada amigo. A "Siri" revelou que "está com ranço" e que agora se empenhará ainda mais no reality, para mostrar que para a Carcará que é forte.

Guilherme, ainda que não tenha sido escolhido para sair da Carcará, questionou os votos recebidos pelas colegas Elana e Paula. Viegas comentou que Gui estava reagindo como um "meninão".

Novidade pegou os participantes de surpresa. Segundo André Marques explicou, a mudança teve de ser instituída para "igualar as tribos", visto que a Calango possuía apenas quatro jogadores restantes, enquanto a Carcará seguia a disputa com seis.

Prova da Imunidade

A tribo Carcará levou a melhor novamente e ganhou a Prova da Imunidade pela terceira semana seguida. Disputa entre as tribos foi acirrada até o fim da dinâmica.

A competição para se salvar da eliminação consistiu em arremessar bolas em cestas usando um trampolim.

Quem acertasse cinco bolas primeiros vencia. Elana definiu a prova e emplacou o arremesso final para consolidar a vitória da equipe Carcará

A tribo vencedora ganhou mil moedas virtuais para fazer comprar de mercado.

Prova do Privilégio

A tribo Carcará venceu novamente a Prova do Privilégio e ganhou suprimentos e comidas mais reforçadas. Os participantes ficaram muito animados, pois foi a primeira vez que eles ganharam pasta de dente e uma escova de cabelo.

O time Calango perdeu a quarta prova seguida da temporada. André Martinelli comentou que Jéssica acabou prejudicando o grupo no final. A loira concordou e falou que realmente não escutou o colega. “Mais uma vez esse meu individualismo me prejudicou”, disse a ex-BBB 18.

Com o objetivo de colocar cinco bolas em uma espécie de “Jogo da Velha”, os participantes tinham de passar bolas até o montador do time. As tribos adversárias tinham jogadores em pontos específicos para tentar atrapalhar a passagem das bolas da outra equipe.