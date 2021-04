'Invocação do mal 3: A ordem do demônio' divulga primeiro trailer; assista

O primeiro trailer do filme "Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio" foi divulgado nesta quinta-feira (22). A estreia da produção está prevista para 3 de junho nos cinemas.

Sinopse do filme

Os investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) vasculham a história de um assassinato envolvendo possessão.

A sequência da franquia de terror é baseada em uma história real. Em 1981, Arne Cheyenne Johnson se defendeu de uma acusação de assassinato alegando estar possuído nos Estados Unidos.

Produção de Invocação do Mal 3

Conforme o site Omelete, a estreia do filme estava prevista para 2020, mas foi adiada em razão da pandemia de Covid-19.

O terceiro filme da franquia será dirigido por Michael Chaves, o mesmo de "A Maldição da Chorona". O elenco conta com Julian Hilliard, de "Wandavision" e "A Maldição da Residência Hill", Ruairi O’Connor, de "Espírito Jovem", e Sarah Catherine Hook, de "Lei e Ordem".