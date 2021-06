Influenciadores cearenses Yarley e Rayssa Ara lançam campanha de doações ao SOPAI

Os irmãos e influenciadores cearenses Yarley e Rayssa Ara estiveram na manhã desta quinta-feira (17) no SOPAI Hospital Infantil Filantrópico. Com o objetivo de lançar o projeto 'Selo Solidário', que deve destinar recursos à unidade de saúde, os dois conheceram o local e comentaram a experiência nas redes sociais.

Em momento compartilhado no Instagram, plataforma na qual Yarley já acumula mais de cinco milhões de seguidores, os dois demonstraram emoção sobre o momento. "Uma coisa é falar do SOPAI, outra coisa é você conhecer de verdade o SOPAI", disse o influenciador em vídeo.

Projeto solidário

O projeto, que possui agora Rayssa como rosto da campanha, irá comercializar produtos etiquetados com a marca 'Selo Solidário'. Eles poderão ser encontrados em farmácias e supermercados, por exemplo.

Parte do valor arrecadado com os itens será destinado ao atendimento das crianças que estão na instituição atualmente. Além disso, os valores também devem ser utilizados na manutenção da estrutura do hospital.

No momento, o SOPAI conta com cerca de 400 leitos, sendo definido como o maior hospital de pediatria clínica do Brasil. Os dados são da CNES/SUS.

Na unidade, localizada no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, serviços de saúde são oferecidos a crianças e jovens carentes, com idade entre 0 e 17 anos, vindos de diversos municípios cearenses.

"Eles precisam de muitas doações, gente. Desde a pasta de dente ao papel higiênico, então é muito importante. Estou muito feliz de poder fazer parte disso, de poder ajudar nesse sentido", finalizou Yarley ao contar para os seguidores sobre a visita desta quinta-feira (17).