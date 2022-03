Influenciadora Sarah Fonseca denuncia caso de racismo em padaria no Rio de Janeiro

A influenciadora e empresária Sarah Fonseca denunciou um caso de racismo sofrido em frente a uma padaria, em Ipanema, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (7). Em suas redes sociais, a jovem relatou que um segurança do estabelecimento a mandou se afastar do próprio marido, por achar que ela estava "pedindo dinheiro ou perturbando".

Com mais de 626 mil seguidores no Instagram, a ex-integrante do reality "De Férias Com O Ex" compartilhou o caso com o público, que rapidamente se manifestou prestando apoio a ela.

A padaria Baked se manifestou sobre a ocorrência por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais. O texto diz que o funcionário envolvido no caso não é contratado do estabelecimento, "e sim um prestador de serviços para a rua, e de maneira nenhuma ele nos representa".

ENTENDA A DENÚNCIA

Na publicação, Sarah detalhou que o namorado, a mãe dele e o marido dela estavam sentados em uma mesa da padaria. Após a jovem atravessar a rua e ir em direção a eles, para pegar a chave do apartamento, o segurança a abordou.

Sarah Fonseca Influenciadora e empresária "Assim que cheguei na mesa, mal consegui falar uma frase, 'I forgot the key with you', o funcionário da padaria Baked apareceu do meu lado super rápido, falando pra eu sair como se eu tivesse 'perturbando' eles".

Legenda: Sarah e o namorado em registro compartilhado por ela nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Após o caso, Sarah relatou a sensação de choque e humilhação. "Não consigo descrever a raiva que eu estou sentindo", disse. Por conta do ocorrido, entrou em contato com uma advogada e foi registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

"Depois que eu me exaltei e gritei com ele, ele começou a dizer que eu estava enganada, que não era nada daquilo. Normal, né? Nunca é injúria racial. Isso não vai ficar assim!", concluiu.

NOTA DE REPÚDIO

Em uma nota oficial, a padaria informou que repudia qualquer discriminação, detalhando que vê a ocorrência como uma situação "extremamente grave".

Padaria Baked Nota oficial "Gostaríamos de esclarecer que o segurança em questão não é funcionário contratado da Baked, e sim um prestador de serviços para a rua, e de maneira nenhuma ele nos representa. Já entramos em contato com a associação de lojistas informando o ocorrido, para que sejam tomadas as medidas necessárias o quanto antes".

O estabelecimento ainda disse que gostaria de prestar apoio a Sarah. "Já entramos em contato com a mesma para que possamos a auxiliar em quaisquer medidas que sejam necessárias. Temos vídeos, testemunhas e funcionários à disposição para o que ela precisar".

Por fim, lamentou o ocorrido, buscando reiterar que qualquer postura racista é contrária aos valores da empresa.

REAÇÕES

Após compartilhar o caso nas redes sociais, internautas deram apoio a Sarah. A publicitária e youtuber Stephanie Viegas escreveu: "Inacreditável. A vontade de chorar vendo isso, sabendo que acontece todo dia com várias pessoas".

Já a artista e DJ Camilla Brunetta relatou: "Inaceitável! Tem que expor mesmo!! Estou toda trêmula de ódio! Te amo e estou com você".