Influenciadora Flavia Pavanelli é internada com doença inflamatória: ‘sintomas silenciosos’

A influenciadora digital Flavia Pavanelli contou que foi diagnosticada com pielonefrite, na última quinta-feira (26). Apesar de já está em recuperação, ela contou, em seu perfil do Instagram, no domingo (29), que demorou a procurar um profissional, e que o caso dela “beirou uma infecção generalizada”.

Pielonefrite é uma doença inflamatória infecciosa causada por bactérias que atingem o parênquima renal e o bacinete, a porção do rim dilatada em forma de funil, de acordo como site do médico Drauzio Varella.

“Um final de semana um pouquinho diferente… Na quinta-feira, fui diagnosticada com pielonefrite depois de alguns dias achando que era ‘só uma dor muscular’. Meus sintomas foram silenciosos, demorei a procurar um profissional e isso fez com que meu caso ficasse à beira de uma infecção generalizada. Graças a Deus está tudo bem? Sim! Mas fica aqui meu alerta para sempre ouvirmos nosso corpo porque ele fala”, escreveu Flavia na rede social.

A influenciadora ainda disse que deve receber alta nesta segunda-feira (30).

“Saúde não é brincadeira! Obrigada a todos os profissionais que cuidaram de mim esses dias, obrigada por todas as mensagens de carinho! Já estou me recuperando e muito em breve volto 100%! Se cuidem, tá?”.

Nos comentários, Flavia recebeu o apoio de amigas famosas. “Melhoras, amiga”, escreveu Gabriela, ex-Pugliesi. “Fica bem”, desejou a ex-BBB Flávia Viana.