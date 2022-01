Influenciadora Duda Martins denuncia violência sexual em Alagoas: "estava totalmente ferida"

A Polícia Civil de Alagoas começou a investigar, nessa segunda-feira (3), a denúncia feita pela influenciadora digital Duda Martins que afirmou ter sido dopada e abusada sexualmente em um bar na Praia de Ponta Verde, em Maceió, no dia 29 de dezembro de 2021.

Via redes sociais, ela disse que chegou ao bar às 14h35, bebeu três copos de gin com energético e não lembra mais de nada. O amigo com quem havia marcado um encontro às 17h tentou contato com ela, mas o celular estava desligado, supostamente pelo agressor.

Duda revelou que acordou em um apartamento na Jatiúca na madrugada do dia 30 de dezembro, somente 12 horas depois.

“Eu só tenho a sensação de que eu estou machucada, tem as fotos que a doutora tirou, tinha hematomas no peito, galo na cabeça, estava com as minhas partes íntimas feridas, então, eu não estava só dopada, eu estava totalmente ferida. Quando eu acordei, fui retornar consciência, eu estava no sofá dele. Nesse momento eu nem tinha percebido que eu estava sem calcinha”.

Duda foi atendida no Hospital da Mulher, onde passou por exames e tomou um coquetel de remédios. Em seguida, ela registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher, no Centro de Maceió.

A delegada Maria Angelita está responsável pela investigação do caso, mas ainda não repassou maiores detalhes.