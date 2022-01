Influenciadora expõe vídeo em que aparece sendo agredida pelo ex-namorado

A influenciadora digital Milena Peixoto usou as redes sociais, neste domingo (9), para expor a violência física a que foi submetida pelo ex-namorado, no município de Granito, em Pernambuco. O suspeito puxa a vítima pelos cabelos e a arrasta no chão, o que a deixou com vários hematomas pelo corpo. A agressão foi registrada por câmeras de segurança.

Wenderson Albuquerque teria ficado furioso após Milena relatar em stories no Instagram que foi traída pelo então companheiro, com quem tem um filho de 10 meses, e também "falar umas verdades para a amante". O homem, então, saiu de Bodocó e foi à residência da influencer tirar satisfação.

Legenda: Influenciadora teve os cabelos arrancados durante discussão com o ex Foto: Reprodução

"Invadiu a minha casa. Foi diretamente para o meu quarto, fechou a porta e disse, 'se você não apagar o que você postou, vou dar em você'. Não deu tempo nem de responder e ele foi pegando meu cabelo. Ele disse: 'Você acabou com a minha vida, vou acabar com a sua também'", lembra Milena.

Legenda: Milena ficou com hematomas no corpo ao ser arrastada na rua Foto: Reprodução

Criança presenciou violência

A vítima relata que o homem chegou a pegar o filho no braço e a agredi-la. Mesmo a criança "chorando muito, ele não parava" com a violência. Em seguida, Milena conta que pegou uma faca para riscar o carro do suspeito, mas a ação foi frustrada com mais agressões na frente dos familiares e de vizinhos.

Legenda: Ela também teve marcas de violência no pescoço Foto: Reprodução

"Quando ele viu que eu ia riscar o carro dele, ele veio para cima de mim, pegou a faca, me pegou pelos cabelos e me arrastou pelo asfalto. Eu louca para bater nele e ninguém deixava... Enfiei o dedo no olho dele. Ele merecia mais", considera.

Milena registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Bodocó e passou por exames de corpo de delito. Ainda segundo ela, "o agressor está foragido, mas ele vai ser achado, se Deus quiser", diz, acreditando que Wenderson não ficará impune.