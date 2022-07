Influenciador se revolta com declaração de Vitão sobre prazer na próstata e ofende artista

O influenciador Pedro Ortega criticou, nessa terça-feira (12), as declarações do cantor Vitão relacionadas ao prazer na próstata. Nas redes sociais, o ex-participante do reality show 'De Férias com o Ex' ofendeu o artista e usou palavras de baixo calão.

"Cara, vou dar um recado para o Vitão. É o seguinte: se quiser dar o t*ba, dá à vontade, amigo, ninguém está recriminando não. Agora, não vem querer que minha mulher me influencie a dar o t*ba. Vai tomar no seu c*", declarou em um vídeo.

Prazer sexual

Em uma entrevista recente, Vitão contou que perdeu parte da autoconfiança por conta das polêmicas envolvendo o namoro que teve com a cantora Luísa Sonza.

Entretanto, em conversa sobre o novo disco da carreira, divulgada na terça-feira (12), ele revelou que tem se descoberto de outras formas, inclusive no âmbito sexual. Assim, revelou que o prazer anal é um dos temas discutidos por ele em uma das músicas do trabalho.

"A gente fala muito pouco e ainda é um tabu gigantesco. Desde sempre, a gente entende que, se alguém passar perto do nosso c#, já é rotulado de alguma coisa. Eu tenho descoberto meu corpo cada vez mais, o prazer de formas infinitas"