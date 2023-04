Influenciador morre durante 12ª cirurgia plástica para ficar parecido com cantor do BTS

Saint Von Colucci, ator e influenciador canadense, morreu aos 22 anos durante uma cirurgia plástica, realizada no último domingo (23), na Coreia do Sul. Essa teria sido a 12ª cirurgia do artista para ficar parecido com Jimin Park, cantor da banda BTS. Ele teria gastado cerca de US$ 222 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) com os procedimentos.

Saint tinha o sonho de se parecer com o ídolo para poder interpretá-lo no seriado Pretty Lies. De acordo com o tabloide norte-americano Daily Mail, o assessor de imprensa do artista afirmou que ele contraiu uma infecção em decorrência de um implante feito em novembro, tendo que passar por outra cirurgia. Durante o procedimento, Von Colucci foi intubado após complicações e não resistiu.

Segundo os rumores, Saint sabia dos riscos que o levaram a óbito. Dentre as cirurgias realizadas pelo artista estão rinoplastia, lifting facial, redução dos lábios, levantamento das sobrancelhas e dos olhos. Um dos desejos de Saint era ter o queixo em formato de "V".