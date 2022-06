Cooper Noriega, influenciador e tiktoker, morre aos 19 anos

Morreu aos 19 anos, nesta quinta-feira (9), Cooper Noriega, famoso tiktoker que havia lançado recentemente um perfil na plataforma Discord para falar exclusivamente sobre saúde mental. As informações são do site The Focus.

A morte foi confirmada pelo escritório do legista do condado de Los Angeles, na Califórnia (EUA), mas as causas ainda são desconhecidas. Aparentemente, Cooper foi encontrado morto em um estacionamento.

A notícia pegou os fãs de surpresa e gerou uma onda de comentários e homenagens nas redes sociais. Uma conta no Twitter classificou a notícia como “absolutamente brutal.”

“Você ajuda mais pessoas do que imagina”, escreveu um usuário da rede social. “Te amo mais do que você jamais imaginou”, acrescentou outro.

Saúde mental

Sua morte aconteceu poucos dias após ele criar um servidor no Discord “apenas para saúde mental”. Nas redes sociais, fãs lamentam o falecimento do jovem, em meio às discussões sobre saúde mental, que têm se feitos mais presentes na internet.

Ele anunciou por meio de um vídeo do TikTok, com a legenda: “Amo muito todos vocês”. Comentários anteriores no mesmo post elogiam Noriega por criar o Discord e o servidor por ser “tão cheio de pessoas incríveis”.

Quem era Cooper Noriega?

Cooper Noriega era considerado uma estrela do TikTok nos Estados Unidos. Em seu perfil, ele possui 1,7 milhão de seguidores e mais de 95,8 milhões de likes em seus conteúdos.

Legenda: No Instagram, Noriega também se dizia modelo Foto: Reprodução

Em seu penúltimo post na rede social, ele havia publicado um vídeo falando sobre "morrer jovem".

"Quem mais está pensando que vai morrer muito jovem? Ou sou só eu", questionou. Nos comentários do post, diversos fãs ainda parecem estar incrédulos com a morte do influenciador.