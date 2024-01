Influenciador digital Rezende compra carro avaliado em R$ 4,5 milhões: 'Sonho de apaixonado'

O influenciador digital Rezende, ex-namorado de Virgínia Fonseca, mostrou sua nova aquisição no Instagram nesta sexta-feira (26): uma Ferrari, que segundo a Quem é avaliada em R$ 4,5 milhões.

“Não sei nem o que dizer para falar a verdade. Uma Ferrari é o sonho de um apaixonado por carro. Quando criança eu assistia aos filmes, via nos jogos e nunca passou na minha cabeça que um dia eu teria na minha garagem. Hoje estou realizando mais um sonho… Uma Ferrari 0 quilômetros aos 27 anos… Obrigado a todos que torcem por mim, obrigado a todos que me acompanham, obrigado a minha família por estar junto comigo”, escreveu ele na legenda do vídeo que mostra o novo carro.

Rezende é youtuber e tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram. Ele e Virgínia namoraram entre 2018 e 2020, e ela na época era uma das agenciadas pela ADR, empresa pertencente a ele. A empresa foi um dos motivos para o término nada amigável dos dois.

Quando o namoro terminou, Virgínia entrou com um processo trabalhista contra a ADR: ela solicitava ser reconhecida formalmente como funcionária, de maneira a receber direitos como férias e FGTS.