Influenciador digital fitness morre após tentar salvar amiga em mar

O influenciador digital fitness e preparador físico Daniil Gagarin foi encontrado morto após ter sumido no mar Mediterrâneo durante uma tentativa de salvar a amiga, Emma Mönkkönen. Os fatos aconteceram na enseada La Zorra, na cidade turística de Torrevieja, Espanha.

Segundo portal de notícias americano TMZ, o corpo de Emma foi recuperado a alguns quilômetros de onde o acidente aconteceu.

O corpo de Daniil foi encontrado no dia seguinte. O preparador físico tinha 30 anos e Emma apenas 24 anos.

Salvamento

Legenda: Pulo no mar chegou a ser registrado pela esposa de influenciador Foto: Reprodução/YouTube

Após ele pular nas águas agitadas do oceano para salvar a amiga, os dois foram arrastados pelo mar. O trágico resgate chegou a ser filmado pela mulher de Gagarin, Darya.

Em imagens divulgadas no YouTube, Daniil aparece com Emma enquanto estão se segurando numa pedra. Darya tenta falar com o marido, mas de repente uma onda violenta cai em cima deles, que são arrastados para o mar.