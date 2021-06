Influenciador digital cearense Yarley Ara realiza sonho e compra casa para a família

Yarley Ara divulgou, nesta segunda-feira (14), a primeira vez que ele e a família entraram na casa nova comprada por ele, fruto de seus trabalhos como influenciador digital. A experiência foi publicada em vídeo no canal do YouTube.

"Comprei uma casa e estou muito feliz. Faz uns três meses que eu coloquei minha cara a tapa e falei 'seja o que Deus quiser!'. Então Deus honrou e está tudo pronto", celebrou Yarley no Instagram.

Ao chegar na residência, ele foi surpreendido com um carro na garagem. "Eu pensei que nunca ia dar certo. Estava pensando em desistir", disse o influencer, emocionado.

VEJA VÍDEO:

A mãe de Yarley, Ariete Bezerra chorou ao entrar na casa e ver tudo pronto e ainda com geladeira já cheia na cozinha."Obrigada Meu Deus. Muio obrigada, Senhor", disse Ariete, enquanto era abraçada pelo filho, que dizia "É tudo nosso, é tudo nosso".

Sucesso nas redes sociais

Com mais de 5,3 milhões de seguidores no Instagram, Yarley Ara fez sucesso com os bordões "Bufo, querida" e "Trava na beleza", e junto com a irmã Rayssa Bezerra, leva o humor de periferia e o cotidiano da família para a internet. No TikTok, ele acumula mais de 223 mil seguidores.

O cearense mudou de vida, 'aposentou' a mãe, comprou casa nova, abriu loja e é sócio de agência de comunicação e gerenciamento de carreira.