O influenciador Tiba Camargos, que sofreu um grave acidente ao tentar salvar o filho de um afogamento, teve sua cirurgia adiada e sem previsão de remarcação. O procedimento estava programado para essa sexta-feira (14).

A esposa do influenciador, Déa Camargo, relatou que o adiamento foi causada por uma complicação na extubação, que comprometeu o diafragma e o intestino. “Por causa de uma dilatação no intestino, o diafragma ficou comprometido e ele não conseguiu se manter na respiração por conta própria. Por causa disso e de uma febre, a cirurgia não vai ser possível”, disse Déa.

Déa tem feito atualizações frequentes em suas redes sociais sobre o estado de Tiba. Na última quarta-feira (12), ela relatou: "Ele permanece no hospital ainda sem os movimentos. Vamos precisar passar por mais uma cirurgia na sexta-feira". Nesse vídeo, a esposa de Tiba chorou e falou que uma vaquinha on-line foi aberta para quem puder ajudar com os custos hospitalares: "A primeira cirurgia ficou na faixa de R$ 100 mil", contou. Déa também pediu ajuda financeira aos seguidores para cobrir os custos do tratamento.

Nas primeiras 24 anos após o grave acidente, Tiba foi submetido a uma primeira cirurgia. "Ele bateu em cheio com a cabeça numa pedra e perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo. Viemos às pressas para um hospital com maiores recursos para salvar a vida do Tiba".

O acidente

Tiba sofreu um grave acidente ao tentar salvar seu filho Matia de um afogamento no último domingo (9), no Rio Buricá, no Rio Grande do Sul. Ao mergulhar para socorrer Matias, o influenciador acabou batendo a cabeça em uma pedra, o que resultou na perda dos movimentos.

Segundo Deá, no momento do acidente, a família contava com a presença de uma amiga que realizou o primeiro atendimento ao influenciador. "Graças a Deus tinha mais gente perto e estávamos com nossa amiga doutora Juliana Sanchez que orientou os homens nos primeiros procedimentos de socorro".

