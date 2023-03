Influenciador Álvaro relata ter sido furtado ao tirar foto com fãs em São Paulo

O influenciador digital Álvaro Xaro compartilhou em suas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (23), que foi furtado durante a gravação do DVD da cearense Mari Fernandez, em São Paulo.

Álvaro disse que teve o colar levado ao tirar foto com fãs, mas só notou depois. "Roubaram meu colar, aquele que eu tava. Comprei nos Estados Unidos, bem barato, inclusive. Mas eu percebi, eu acho, quando foram tirar foto comigo", contou em seus stories do Instagram.

Legenda: Álvaro compartilhou que teve colar furtado em São Paulo Foto: Reprodução

"Vão-se os anéis e ficam os dedos", confortou a amiga. Posteriormente, Álvaro se corrigiu e disse que foi furtado, já que não percebeu o ocorrido.

O alagoense disse ainda que sentiu uma movimentação estranha, mas não se deu conta do sumiço do acessório porque falou com vários fãs. Ela tranquilizou os seguidores, garantindo que está tudo bem, e ressaltou que o colar não era valioso.

"Sabe qual a minha sorte? Que acho que quem me roubou não me acompanhada. Porque eu não compro nada caro. O máximo que eu vou comprar caro é um sapato, uma vez no ano", disse.

Ele afirmou que o acessório custou aproximadamente US$ 20, cerca de R$ 120,00. "Então espero que faça bom proveito", brincou.