Influencer viraliza na Bahia após vizinha pedir que ele pare de andar de cueca em casa

Um influenciador digital de Salvador, na Bahia, repercutiu na internet após divulgar um vídeo inusitado. Nas imagens, ele contou que uma vizinha pediu para que ele parasse de andar de cueca dentro da própria casa.

Liverson Silva estava em casa quando recebeu o chamado da mulher na porta de casa. A publicação já foi vista milhares de vezes por vários seguidores e internautas.

"Como vocês podem ver, daqui do apartamento dá para ver a janela dela. E aqui eu coloquei uma cortina para que aumentasse a minha privacidade. Olha só o absurdo que ela me falou", começa ele no vídeo.

No diálogo, sem identificar a mulher, ele mostra como ela teria feito o pedido, alegando que a vizinhança estava incomodada com o rapaz andando de roupa íntima em casa.

Já em resposta, Liverson devolveu que não aceitaria o pedido. “Então você acha que a gente tem que estar vendo você andando de cueca pelo apartamento?”, rebateu a mulher.

No fim, o influenciador pediu para que a vizinha olhasse para outros apartamentos, encerrando a conversa.

Nos comentários, os seguidores apoiaram as declarações de Liverson. “Ela não tem direito legal em reclamar disso. Ela tem é que cuidar da vida e parar de olhar a sua janela. Ela pode colocar uma cortina se ela desejar”, disse um dos seguidores.

PRIVAR A LIBERDADE

Em outro momento da conversa, Liverson chega a dizer à mulher que ela está querendo privar a liberdade dele, dentro do próprio apartamento.

“Você está querendo mandar no que eu posso ou não posso fazer no meu apartamento e isso eu não vou aceitar, não”, disse.

A vizinha, por sua vez, questiona se ele acha que as pessoas do outro prédio tem que estar vendo o jovem andar de cueca no apartamento.

Ao fim da discussão, ele conclui: "a responsabilidade é de vocês de não olhar para dentro do meu apartamento. Sinto muito. E se vocês começarem a encher o saco demais aqui, eu vou começar a andar pelado dentro de casa. Aí eu quero ver".