Influencer acusa companhia aérea de homofobia por ser impedido de pedir namorado em casamento em voo

Lucas Estevam, influenciador digital de conteúdo sobre viagens, viralizou ao aparecer chorando no Instagram após ser impedido de pedir o namorado em casamento durante um voo. As publicações ganharam atenção das redes sociais na noite desta quarta-feira (8).

Em postagem, ele declarou que foi impedido pela companhia Azul de pedir o noivo em casamento durante voo.

Lucas Estevan Influenciador digital Já faz 24h que pousei e não paro de chorar de frustração. Atrás do Estevam Pelo Mundo tem uma pessoa física, o Lucas Estevam. Ele tem seus sonhos como qualquer outro passageiro. Tem a sua vida pessoal como qualquer outra pessoa. Há mais de 6 anos tenho um namorado incrível, que esteve comigo em muitos momentos especiais. O dia de ontem era para ser muito especial! Antes de a @azulinhasaereas proibir o pedido público de casamento de 2 homens a bordo, eu tinha certeza de que seria o dia mais incrível da minha vida

Voo entre Fort Lauderdale e Campinas

Conforme o influencer, a ideia era pedir o namorado em casamento durante voo entre Fort Lauderdale e Campinas.

No entanto, o piloto informou que ele teria que falar com a equipe de marketing da empresa para liberar o pedido. "Para este perfil de pedido é necessário falar com o marketing da companhia aérea, pois é importante que eles autorizem e alinhem tudo para evitar problemas e incômodo a outros passageiros", teria dito.

Segundo Lucas, ele foi informado que se quisesse, era para "fazer em off no assento para não incomodar os outros. Essa foi a mensagem do piloto responsável pelo voo, segundo o que a chefe da cabine me falou".

O Diário do Nordeste entrou em contato com a companhia aérea. Em nota, a Azul informou que tomou conhecimento da situação envolvendo o influenciador Lucas Estevam em seu voo, na última terça-feira, e que já está apurando o fato.

"A companhia preza em oferecer a melhor experiência de voo aos seus Clientes, indo muito além de somente transportar pessoas. A Azul lamenta o ocorrido que em nada condiz com os valores da empresa", informou a empresa.