Indy Santos, brasileira no Big Brother dos EUA, revela ser amiga de Neymar e ex-jogador da NBA

A brasileira Indy Santos, uma das participantes do Big Brother dos Estados Unidos, revelou no programa que é amiga dos jogadores Neymar, do clube de futebol Paris Saint-Germain (PSG), e de Bruno Caboclo, atleta de basquete que já teve passagem pela NBA.

Com a declaração, diversos participantes da casa se perguntaram se ela é uma celebridade e a dúvida gerou dezenas de comentários nas redes sociais.

A assessoria de imprensa da brasileira revelou, em posicionamento enviado ao G1, que a amizade entre ela e Neymar nasceu ainda na escola. "Indy estudou com alguns jogadores de futebol do Santos Futebol Clube que faziam parte círculo de amizades de Neymar", disse o comunicado.

Já com Bruno Caboclo, que já jogou em times de basquete como Toronto Raptors, Memphis Grizzlies e Sacramento Kings, a amizade também permanece forte. "Com alguns encontros regados a muito bom humor e vinho", disse a assessoria sobre os dois.

Quem é Indy Santos?

Jornalista, comissária e influenciadora digital, Indy nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. No Brasil, trabalhou como jornalista, mas foi demitida e acabou apostando em outras áreas.

Aos 22 anos, ela deixou o país após uma série de dificuldades para conseguir emprego e resolveu aprender inglês. Já em Los Angeles, nos EUA, trabalhou como faxineira, garçonete e babá, além de freelancer em uma emissora de TV.

Hoje, já cidadã norte-americana, Indy trabalha como aeromoça em voos internos no país, carreira em que investiu recentemente. Dentro do Big Brother, aponta a mãe, ela deve falar bastante das origens brasileiras.