Indicados ao Grammy 2023 saem nesta terça (15); veja horário e onde assistir

A Recording Academy divulga, nesta terça-feira (15), os artistas indicados ao Grammy Awards 2023, uma das principais premiações da música internacional.

Os indicados serão divulgados em uma trasmissão ao vivo no site do Grammy e nos perfis da Recording Academy nas redes sociais (YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitter). A transmissão começa às 14h, no horário de Brasília.

A cerimônia do 65º Grammy Awards ocorre em 5 de fevereiro de 2023, em Los Angeles, nos Estados Unidos. São 91 categorias, incluindo algumas inéditas, como compositor não clássico do ano, melhor performance de música alternativa, melhor performance americana.

Veja as principais categorias:

Gravação do Ano

Álbum do Ano

Música do Ano

Melhor Artista Novo

Há também categorias específicas para gêneros específicos, como Pop, Música Latina, Música Instrumental Contemporânea, Música Dance/Eletrônica, Rock, Música Alternativa, R&B, Rap, Country, Jazz, New Age.