Império: Resumo do capítulo, sexta-feira, 6 de agosto

Confira o resumo do capítulo da reprise da novela das nove da TV Globo, Império , que vai ao ar nesta sexta-feira (6):

Maria Ísis conta para Kelly que se separou de José Alfredo. Reginaldo abandona Jurema novamente. Maria Marta repreende Amanda por chegar pela manhã em casa. Magnólia discute com Maria Ísis. Téo fica animado ao saber que precisa ir ao tribunal para ouvir a sentença da juíza. Beatriz visita Leonardo no hospital.

Cristina vê Vicente com Maria Clara. Enrico observa a fiscalização sanitária chegar ao restaurante.

Após a conversa, os dois se deparam com toda a família do comendador esperando para sabe o que os dois discutiram. A atitude irrita o José Alfredo, que inicia uma briga generalizada. Cristina fica chocada com a cena e dispara: