'Império' é nova novela das 21h na Globo; confira detalhes e opinião do elenco sobre reprise

Com a responsabilidade de substituir 'Amor de Mãe', a novela Império chega à faixa das 21h na Rede Globo em reprise, a partir da próxima segunda-feira (12). Na trama, que levou a emissora ao Emmy Internacional, é José Alfredo, interpretado por Alexandre Nero e Chay Suede, este último na primeira fase, quem brilha nos capítulos.

Por conta da volta ao ar em edição especial, confirmada após a nova paralisação da gravação de novelas na Globo em virtude da pandemia, os atores da novela já começaram a comentar sobre o enredo na história do autor Aguinaldo Silva.

Para Nero, a figura de José Alfredo, o Comendador, deve continuar despertando o olhar positivo do público justamente por representar um protagonista cheio de falhas, mas ainda assim, humano.

Legenda: Na novela, Zé Alfredo fica rico repentinamente com o comércio de diamantes Foto: Globo/Ellen Soares

"Ele era um homem que só queria saber de dinheiro – era essa a relação dele com o mundo. Mas o encontro com a Cristina o torna mais afetuoso e afetivo. É vida real", diz ao relembrar a história. Cristina, filha perdida do personagem, é interpretada por Leandra Leal.

Segundo o ator, essa busca pelo dinheiro é item propulsor para a novela, mas não é o único caminho possível na trama. "É o famoso anti-herói. Não é o vilão, nem o bonzinho. É grotesco, mas humanizado. No caso do Comendador, acho que foi esse encantamento que as pessoas tiveram com ele", opina.

Experiências na telinha

Inclusive, é Leandra Leal quem ressalta a felicidade de rever a novela, dessa vez junto com os demais telespectadores. "Foi mágico! Estou superempolgada para ver a novela, acho que vai ser muito divertido", pontuou.

Legenda: Na trama, Leandra Leal é Cristina, filha de Zé Alfredo Foto: Globo/João Cotta

Sobre o trabalho em si, a atriz diz ter até o hoje a consciência da importância que é ter um papel em uma novela. "Ao mesmo tempo, saí muito feliz com o meu trabalho e por ter vivido esse desafio, por ter ido até o fim com disciplina", finaliza.

Enquanto isso, Marina Ruy Barbosa, que é Maria Isis em Império, gosta de lembrar do desafio entre 2014 e 2015. No período, a artista havia acabado de completar 19 anos, quando ganhou a oportunidade de viver um dos personagens mais importantes na trama, a amante do Comendador.

"Foi um momento de muita transformação profissional, e até de acreditar em mim como atriz. Sempre começamos o personagem com algumas inseguranças, muitas incertezas, mas muita vontade de fazer dar certo", diz ao citar um personagem como um dos mais importantes da carreira.

Legenda: Marina Ruy Barbosa é Maria Isis, que se torna um dos amores de Zé Alfredo Foto: reprodução/TV Globo

Qual a trama de Império?

A história de 'Império' conta a saga de José Alfredo (Alexandre Nero), que vira milionário da noite para o dia com o comércio de diamantes. No entanto, logo no início da novela, ele é arrebatado por um grande amor: a própria cunhada, Eliane (Vanessa Giácomo).

Em um romance proibido, Eliane engravida e não sabe se o pai do bebê é o marido ou o cunhado. Enquanto isso, Cora (Marjorie Estiano), que tem inveja da irmã, a convence a largar José Alfredo.

No futuro, quando José Alfredo já está divorciado de um casamento e com dois filhos, Cora (Drica Moraes) continua venenosa.

Em um plano bem elaborado, ela tenta convencer a irmã Eliane (Malu Galli) a contar para Cristina que José Alfredo pode ser o pai da jovem. O intuito, claro, é ter direito ao dinheiro acumulado por Zé ao longo dos anos.