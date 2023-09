Iggy Azalea abre show no The Town com single 'Brazil' em homenagem ao país

A cantora Iggy Azalea chegou ao Brasil para o festival The Town, em São Paulo, neste sábado (2) e foi recepcionada pelos fãs brasileiros em São Paulo. No palco do show, no início da noite, a artista homenageou o país e abriu a apresentação ao som do single 'Brazil', com batidas que remetem ao funk. Assim como ela, outros artistas internacionais como Demi Lovato e Post Malone também se apresentam no sábado.

Recebida com carinho no aeroporto, Iggy foi simpática com os fãs e distribuiu sorrisos assim que chegou. Na apresentação, também pareceu bastante entusiasmada com o contato do povo brasileiro e aproveitou para emendar o hit 'Work' como o segundo do show.

Essa é a primeira apresentação dela em um grande palco de festival no Brasil, mas a artista já fez passagens por aqui, como em 2014, quando visitou o Rio de Janeiro para gravar o clipe da música 'No Mediocre'. Além disso, fez show solo também em São Paulo, em 2019, com abertura de Pocah.

No Instagram, horas antes de chegar em solo brasileiro, Iggy Azalea compartilhou uma imagem no avião em que embarcou para a viagem, com o mapa delimitando a saída de Miami a São Paulo.

Legenda: Artista fez imagens momentos antes de viajar rumo ao Brasil Foto: reprodução/Instagram

"We out", escreveu, marcando a saída dos Estados Unidos para a apresentação. Após o show de Iggy, Demi Lovato e Post Malone, respectivamente, sobem ao palco Skyline do The Town.