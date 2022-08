Humorista Tiago Barnabé, a Narcisa do programa Eliana, dá entrada no hospital após perder a voz

O humorista Tiago Barnabé, conhecido pela imitação de Narcisa Tamborindeguy no Programa Eliana, do SBT, apareceu no hospital nesta segunda-feira (29) e precisou tranquilizar os fãs nas redes sociais.

Segundo ele, a entrada na unidade ocorreu para a realização de alguns exames com o intuito de identificar o motivo pelo qual ele estaria perdendo a voz com frequência.

"Gente, tá tudo bem. Eu só passei no hospital mesmo porque eu continuo perdendo a voz, então era melhor vir ver isso mais a fundo, né?", disse ele, após ter ido ao médico acompanhado da esposa, Adriane Domingues.

Segundo ele, os resultados devem sair e, então, ele deve explicar para os fãs sobre o que está ocorrendo. "Assim que saírem os resultados dos exames eu passo para vocês direitinho, tá bom? Eu amo vocês", disse ao agradecer o carinho.

Conforme informações divulgadas pelo portal NaTelinha, o próprio humorista revelou que começará a recorrer a medicação para tratar do problema.

"Tô aqui no hospital investigando se é um calo ou o que está tendo nessa minha voz, que tá passando o tempo e eu tô perdendo. Mas agora eu vou entrar com os antibióticos e, se Deus quiser, vai melhorar", disse.