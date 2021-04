Humor do 'A Piada do Dia' traz homem que procura cartomante para saber do futuro

No episódio desta quinta-feira (29) do podcast 'A Piada do Dia', os personagens das 'Garras da Patrulha' trazem o humor de forma leve, misturando uma cartomante e um homem comprometido, que a procura para saber mais do futuro.

Em um tempo curto, o 'Garras da Patrulha' disponibiliza uma piada por meio do podcast, que é divulgado diariamente. A intenção, claro, é trazer o humor do programa que é um clássico cearense há anos.

A 'Piada do Dia', inclusive, é apenas um dos quadros do humorístico. Desde 2001, ele é produzido e exibido pela TV Diário, trazendo personagens conhecidos do público como Cornélio e Chico Pezão, por exemplo.

Ouça o podcast 'A Piada do Dia':

Serviço

Podcast: A Piada do Dia

Onde assistir: Spotify, Deezer, iTunes e aplicativo da Verdinha para Android e iOS.