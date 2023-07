Hugo morre em 'Vai na Fé'? Descubra o que acontece com o personagem da novela

Após se envolver por acidente no sequestro armado por Kate e Rafa, Hugo será baleado e terá que ir às pressas para o hospital, durante o capítulo de “Vai na Fé” desta terça-feira (18). Por causa do tiro, o personagem de MC Cabelinho correrá o risco de perder o movimento do braço.

Em cenas exibidas na noite dessa segunda-feira (17), o público assistiu ao plano de falso sequestro, elaborado pelo casal para arrancar dinheiro de Theo, dar errado após o vilão acionar a polícia e cercar a construção onde a dupla planejava se esconder - e onde Hugo tem passado as noites.

Ao encontrá-los lá e entender a armação, o grafiteiro se desesperará e tentará fugir, mas ficará sem saída ao ver a quantidade de policiais ao redor do local. “Mano, os caras cercaram tudo. Ferrou! A polícia! Não dá pra sair daqui!”, dirá.

Sem saída, Rafa se entregará aos agentes, afirmando que a ideia teria sido somente dele. Porém, de acordo com o Notícias da TV, a estratégia do personagem de Caio Manhente dará errado e a polícia abrirá fogo ao ver Hugo e Kate saindo escondidos da construção.

HUGO VAI MORRER?

Durante o tiroteio, o ex-namorado de Jenifer será baleado e precisará ser levado às pressas para o hospital. Apesar do susto, Hugo acordará bem.

Algemado em uma cama da unidade de saúde, o personagem de MC Cabelinho receberá a visita do advogado Ben e lamentará sua situação: “Mó vacilo! Eu ainda avisei, cara. Que eu ia me ferrar. Agora olha pra mim.”

Embora seja inocentado nos próximos capítulos, a presença de Hugo na construção durante o momento errado custará caro. Com o braço ferido, o ex-namorado de Jenifer não poderá mais grafitar.