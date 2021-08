Hugh Jackman, intérprete de Wolverine, tranquiliza fãs após passar por biópsia no nariz

Nome conhecido mundialmente por ser intérprete de Wolverine, o ator Hugh Jackman realizou uma biópsia no nariz, após médicos notarem algo de diferente na pele do nariz dele. Nesta segunda-feira (2), ele agradeceu a preocupação dos fãs no Instagram. O australiano já enfrentou, por pelo menos cinco vezes, a aparição do câncer de pele.

"Eu acabei de ver Lisa e Trevor, meus incríveis dermatologistas e médicos. Eles viram algo um pouco irregular, então fizeram uma biópsia e examinaram. Então, se vocês virem uma foto minha com isso, não entrem em pânico. Obrigado pela preocupação. Eu vou deixar vocês saberem o que está acontecendo, mas eles acham que provavelmente está tudo bem. Não esqueçam de fazer um check-up e usar protetor solar. Não sejam como eu quando criança", disse o ator, aconselhando os seguidores.

Veja depoimento de ator:

Hugh Jackman ressaltou ainda a importância de fazer exames e cuidar da pela. "Por favor, faça exames de pele com frequência, por favor, não pense que isso não vai acontecer com você e, acima de tudo, use protetor solar", escreveu ele na postagem com o vídeo.

Câncer de pele

O ator australiano descobriu o câncer de pele aos 45 anos, em 2013. Na época, ele publicou do rosto com um curativo no nariz, dizendo que a mulher, Deborra-Lee Furness, o mandou fazer exames.

Hugh Jackman foi diagnosticado com carcinoma basocelular, células cancerosas que crescem na superfície da pele. Esse tipo da doença raramente se espalha, mas se não for removida pode danificar e desfigurar os tecidos adjacentes.