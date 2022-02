Hugh Jackman homenageia Isaac Bardavid no Instagram, dublador de Wolverine

O ator australiano Hugh Jackman, 53, usou o Instagram para homenagear o dublador Isaac Bardavid, que morreu nesta terça-feira (1º). Aos 90 anos, o brasileiro faleceu devido a problemas respiratórios.

Isaac Bardavid ficou conhecido no Brasil por ser a voz em português do personagem Wolverine, interpretado por Hugh Jackman no cinema.

Veja:

"Isaac Bardavid. Que lenda. Que vida e legado. Que voz! #Wolverine #Logan Descanse em paz, meu amigo", escreveu o Hugh Jackman na rede social.

O ator brasileiro fez dezenas de novelas em mais de 50 anos de carreira, entre elas "Irmãos Coragem" (Beato Zacarias), "Escrava Isaura" (Seu Chico), "O cravo e a rosa" (Felisberto), "Eterna magia" (Zequinha) e "Além do Horizonte" (Klaus).

Hugh Jackman encontrou Bardavid em 2017, durante turnê de divulgação de Logan, última aparição tanto do ator como do dublador com o personagem. A dupla gravou entrevista no talk show The Noite com Danilo Gentili, do SBT.