Hugh Jackman anuncia fim do casamento de 27 anos com Deborra-Lee Jackman

O casamento de Hugh Jackman e Deborra-Lee Jackman chegou ao fim após 27 anos. O término da relação foi confirmado pelo casal em depoimento conjunto à revista People nesta sexta-feira (15).

"Fomos abençoados por compartilhar quase três décadas juntos como marido e mulher em um casamento maravilhoso e amoroso. Nossa jornada agora está mudando e decidimos nos separar para buscar nosso crescimento individual. Nossa família foi e sempre será nossa maior prioridade. Empreendemos este próximo capítulo com gratidão, amor e bondade. Agradecemos imensamente sua compreensão em respeitar nossa privacidade enquanto nossa família navega nessa transição em todas as nossas vidas", diz a declaração dos Jackman.

Assuntos relacionados

Hugh e Deborra-Lee se conheceram em 1995 durante as filmagens da série australiana "Corelli". Os atores logo engataram um relacionamento sério e se casaram um ano após se conhecerem, em abril de 1996.

As últimas aparições públicas do ex-casal ocorreram em maio, no tapete vermelho do Met Gala, e em julho, na final do torneio de Wimbledon.

Deb e Hugh são pais de dois filhos, Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18.