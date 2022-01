Hóspede americano reage e 'nocauteia' alemão em hotel de luxo de Copacabana, no Rio; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão registrada no último dia 30 de dezembro em um hotel de luxo de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Nas imagens, é possível ver uma mulher, de biquíni vermelho, partir para cima de um homem negro, apontado pela polícia como um americano. Ele reage e 'nocauteia' outro homem, um alemão, no meio de um corredor do Hotel Hilton. O homem cai na hora, e fica desacordado.

Conforme o portal, o alemão estava acompanhado da brasileira e todos os envolvidos no episódio - sem nomes divulgados pela polícia - já deixaram o país.

VEJA O VÍDEO DA BRIGA:

A confusão virou caso de polícia, registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). Ao G1, a polícia afirmou que o casal "aparentava estar embriagado" e registrou queixa na delegacia alegando ter sido agredido.

Após ver o alemão caído, a brasileira ainda tentou partir mais uma vez para cima do americano, mas foi contida por pessoas que parecem ser funcionários do hotel. Na delegacia, um segurança relatou ter sido mordido por ela.

Racismo

Em uma publicação nas redes sociais, o produtor de hip-hop H.L. Thompson relatou ter sido alvo de um xingamento racista, após a brasileira e o alemão não aceitarem ser atendidos depois dele.

O relato foi feito pelo americano no Twitter. Lá, ele postou um texto em inglês, acompanhado do vídeo. Segundo o americano, ele faria parte de um programa de fidelidade da cadeia de hotéis. Por ser cliente Diamond (diamante, em inglês) do Hilton, teria direito ao atendimento prioritário. O americano também alegou ter sido impedido por funcionários do hotel de procurar a polícia.

Em nota enviada ao G1, o Hotel Hilton garantiu que está cooperando com a investigação da polícia a respeito do desentendimento entre os hóspedes.

Além de analisar as imagens captadas no hotel, a polícia também vai ouvir funcionários. O gerente do estabelecimento já foi ouvido nesta terça.