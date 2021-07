Horóscopo Semanal: veja qual a previsão para os 12 signos de 12/07 até 18/07

Durante a última semana, o trânsito lunar despertou certa inquietação interna e, nos últimos dias, a Lua nova evidenciou a sensibilidade das energias cancerianas (tendo em vista que esse planeta e o Sol estavam caminhando lado a lado em Câncer).

No domingo (11), Mercúrio também ingressou nesse signo, o que faz com que a nossa capacidade de julgamento racional seja afetada negativamente, porque as emoções passam a ser mais evidentes e, consequentemente, influenciam as atitudes e as decisões.

Também devido à influência de Câncer sobre Mercúrio (planeta que rege nosso intelecto e os processos comunicativos), a necessidade de segurança emocional se torna mais necessária. Caso você esteja vivendo momentos delicados em suas relações afetivas, é preciso ter cautela para não apelar à vitimização e à manipulação.

No sábado (17), a Lua entra na fase crescente no signo de Libra, o que simboliza um momento em que somos convidados a dar mais atenção ao lar e às pessoas que o compartilham conosco.

Capricórnio

De terça (13) até quinta-feira (15) pela manhã, a Lua estará no signo de Virgem, que é regido pelo elemento terra, assim como Capricórnio, As energias desse signo te ajudam organizar melhor os pensamentos e a vida prática e é importante aproveitar isso, porque a presença do Sol e de Mercúrio em Câncer tem dificultado o raciocínio lógico e feito com que você se sinta frustrado. É importante ter cuidado para não permitir que isso te leve a questionar suas próprias habilidades, porque o fato de você não conseguir aplicá-las com tanta destreza não significa que elas não existam. Essa dificuldade apenas evidencia a necessidade de dar mais atenção aos seus sentimentos, que são evidenciados pelas energias cancerianas. Porém, a influência deste signo costuma te deixar mais inseguro, porque você se sente vulnerável por não conseguir controlar as emoções sem que elas afetem a sua produtividade e outros aspectos da vida cotidiana.

Aquário

Com a presença do Sol e de Mercúrio em Câncer, os nativos de Aquário tendem a absorver muitas informações ao seu redor, assim como a energia das pessoas, mesmo que não percebam. Isso acontece porque as energias cancerianas te deixam mais sensível e vulnerável, dando mais espaço ao campo inconsciente e deixando em segundo plano o pensamento lógico. É preciso ter cuidado para não ceder ao hábito que lhe é costumeiro e acabar tentando reprimir suas emoções, porque isso apenas dá espaço para que elas venham à tona em momentos inesperados, quando algo ‘engatilha’ sentimentos específicos. Assim, você acaba tendo reações descabidas e pode acabar sendo prejudicado (principalmente no âmbito profissional), porque não teve coragem suficiente para encarar de frente o que você está sentindo. Além disso, a lunação que acontece na sexta-feira (16) também te convida a olhar com mais sensibilidade para os processos que está vivendo em seu lar, porque você tende a deixá-lo em segundo plano, priorizando cuidar dos compromissos do dia a dia.

Escorpião

Para os nativos de Escorpião, a presença do Sol e de Mercúrio em Câncer durante as próximas semanas representa um momento delicado. Como os escorpianos são naturalmente controladores, a influência de Câncer (principalmente sobre Mercúrio, o planeta da razão) pode fazer com que você apele à falsidade e à manipulação para garantir que as pessoas com que você se relaciona vão agir de acordo com as suas vontades. A sensibilidade aflorada gera uma espécie de egocentrismo, que é reforçado pelo encontro de Vênus e Marte em Leão. Você tende a acreditar que tudo aquilo que é feito e dito no ambiente em que se encontra é especificamente dirigido a você e, por isso, acaba interpretando mal esses acontecimentos. É preciso perceber que esse tipo de comportamento apenas evidencia suas inseguranças, porque quando você acredita ser um alvo constante para as outras pessoas, acaba dando mais atenção à opinião delas do que aos processos (internos e externos) que estão acontecendo em sua própria vida.

Câncer

Os cancerianos podem estar se sentindo muito emotivos, porque o Sol está transitando pelo seu signo há alguns dias e os aspectos astrais que se formaram na última semana evidenciaram a potência dos seus sentimentos de se sobreporem à razão. Com a entrada de Mercúrio no seu signo no último domingo (11), você tende a perceber que os seus desejos inconscientes podem direcionar a sua percepção de mundo, fazendo com que você observe alguns fatos e ignore outros. Essa visão idealizada interfere no raciocínio lógico e objetivo, o que resulta no desenvolvimento de julgamentos errôneos e até mesmo preconceituosos. Além disso, essa sensibilidade aflorada faz com que você acredite que tudo que é feito e dito ao seu entorno é especificamente dirigido a você. Tente trabalhar essa tendência, porque além de se configurar como vitimização, esse comportamento também dificulta o desenvolvimento das suas próprias opiniões, porque ao acreditar que você é um alvo constante para as outras pessoas, você passa mais tempo refletindo sobre o que elas pensam do que sobre si mesmo e seus processos internos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos são regidos por Mercúrio, que estava transitando pelo seu signo durante as próximas semanas e adentrou em Câncer no último domingo (11). Como as energias cancerianas despertam um olhar mais sensível sobre o mundo, o que é incompatível com a racionalidade que estava em evidência anteriormente. Por isso, você tende a se irritar com mais facilidade e a deixar que esses sentimentos direcionem atitudes impensadas, que são baseadas apenas na emoção e no instinto momentâneos. Além disso, quando Câncer está influenciando o seu planeta regente, você tende a querer controlar a vida das pessoas ao seu redor, principalmente aquelas com que você se relaciona afetivamente. Na maioria dos casos, isso é feito com boas intenções, porque você acredita saber o que é melhor para elas. Porém, é importante refletir e compreender que a falsidade e a manipulação apenas criam barreiras entre você e quem você ama. Lembre-se que a verdade é sempre o melhor caminho.

Touro

Como os taurinos são regidos por Vênus, a proximidade desse planeta com Marte no signo de Leão faz com que você fique mais irritado e imprudente. Isso acontece porque as energias leoninas colocam os desejos do ego em evidência, fazendo com que você queira que as coisas sejam feitas à sua maneira e não consiga reagir muito bem quando não consegue isso. Isso se torna muito evidente na segunda-feira (12), porque a Lua, planeta que rege as emoções, também está transitando por Leão. Como o Sol e Mercúrio se encontram em Câncer, seus sentimentos estão à flor da pele e você deve ter muito cuidado para que eles não sejam superiores à razão - é preciso buscar equilíbrio. Existe também a tendência de absorver muitas informações de forma inconsciente, o que faz com que você se sinta sobrecarregado. De terça (13) até quinta-feira (15) pela manhã, a Lua estará no signo de Virgem, o que te ajuda a organizar melhor os pensamentos e a vida prática.

Libra

Os nativos de Libra precisam ter cuidado especialmente com a tendência a idealizar a realidade ao seu redor, porque os seus desejos inconscientes podem fazer com que você observe alguns fatos e ignore outros. Isso acontece, principalmente, devido à presença do Sol e de Mercúrio em Câncer, que interfere no seu raciocínio lógico e objetivo, gerando julgamentos errôneos e até mesmo baseados em preconceitos. É preciso estar disposto a desconstruir esses pensamentos, além de ter cuidado para não achar que tudo que acontece ao seu redor está diretamente relacionado a você. Você deve aproveitar a presença da Lua no signo de Virgem entre terça (13) e quinta-feira (15) pela manhã, que te ajuda a organizar melhor os pensamentos e a vida prática. Na sexta-feira (16), a lunação que acontece no seu signo indica um momento apropriado para plantar aquilo que você quer colher nas próximas semanas, principalmente no relacionamento com as pessoas que moram com você. Organizar melhor a casa para que ela se torne mais aconchegante e agradável esteticamente já é algo que ajuda a harmonizar o ambiente.

Peixes

Os nativos de Peixes tendem a ficar mais sensíveis e intuitivos quando o Sol está transitando por Câncer. Porém, com a entrada de Mercúrio neste signo no último domingo (11), essa sensibilidade pode acabar se configurando como vitimização. Como a sua capacidade de raciocínio lógico e objetivo é afetada por esse trânsito, você tende a observar alguns fatos e ignorar outros, emitindo julgamentos errôneos causados pelo seu próprio negacionismo. Além disso, a influência das energias cancerianas sobre Mercúrio faz com que você acredite que tudo o que acontece ao seu redor é feito diretamente para te afetar. É preciso trabalhar essa tendência e desenvolver suas próprias opiniões, para rever a ideia de que você é um alvo constante para outras pessoas. De terça (13) até quinta-feira (15) pela manhã, a Lua estará no signo de Virgem, o que te ajuda a organizar melhor os pensamentos e a vida prática, equilibrando a emoção com um pouco mais de racionalidade.

Leão

Os leoninos se sentem mais animados no início dessa semana, porque ela começa com a Lua transitando pelo seu signo. Isso faz com que a segunda-feira seja um pouco menos desanimada do que costume, porque você tem mais determinação para superar os desafios do trabalho e da vida pessoal. Porém, como as energias leoninas evidenciam o ego (e naturalmente você tende a ser uma pessoa egocêntrica), é preciso tomar muito cuidado para não achar que tudo precisa girar em torno das suas vontades, porque Vênus e Marte estão se encontrando no seu signo. Além disso, o Sol (planeta regente de Leão) e Mercúrio estão transitando por Câncer, o que faz com que seus sentimentos estejam muito aflorados durante as próximas semanas, e você tende a não reagir muito bem com isso. É preciso desconstruir a noção de que tudo que acontece ao seu redor é especificamente dirigido a você, porque isso faz com que você interprete erroneamente a ação e a fala dos outros e, consequentemente, inicie discussões sem fundamento.

Sagitário

A segunda-feira (12) se inicia com a Lua transitando por Leão, signo que, assim como Áries, é regido pelo elemento fogo. Isso te ajuda a se sentir mais motivado e determinado a começar a semana com o pé direito. Com a presença de Mercúrio e do Sol em Câncer, os nativos de Sagitário tendem a absorver facilmente muita informação acerca do que está acontecendo ao seu redor, bem como a energia das pessoas envolvidas. Isso acontece porque a sua capacidade de raciocínio lógico é afetada negativamente pela sensibilidade canceriana, que faz com que grande parte do processo mental ocorra em um nível inconsciente. De terça (13) até quinta-feira (15) pela manhã, a Lua estará no signo de Virgem, o que te ajuda a organizar melhor os pensamentos e a vida prática. Na sexta-feira (16), a lunação que acontece em Libra te convida a dar mais atenção à sua família e à casa que compartilham. Organizar melhor o seu lar é algo que te ajuda a organizar também os sentimentos. Um ambiente harmonioso externamente favorece a compreensão dos processos internos.

Áries

A segunda-feira (12) se inicia com a Lua transitando por Leão, signo que, assim como Áries, é regido pelo elemento fogo. Isso te ajuda a se sentir mais motivado e determinado a começar a semana com o pé direito. Porém, já na terça-feira (13), esse astro ingressa em Virgem e desperta uma cobrança pessoal e profissional notável, o que faz com que você se sinta mais mal humorado. Existe a possibilidade de projetar as suas insatisfações em terceiros e você deve ter cuidado, especialmente, para não falar algo muito pesado da boca para fora. Como Marte (planeta regente de Áries) está se encontrando com Vênus em Leão, as suas emoções estão gerando comportamentos impulsivos e egocêntricos, que interferem em seus relacionamentos (no trabalho e em sua vida pessoal). Essa possibilidade ainda é evidenciada pelo posicionamento de Mercúrio em Câncer desde o final da última semana. Você tende a se irritar mais facilmente, acreditando que tudo que foi feito e dito é especificamente dirigido a você.

Virgem

Os virginianos tendem a se sentir desconfortáveis quando os seus sentimentos estão dificultando o raciocínio lógico. Porém, esse é exatamente o efeito principal que você está sentindo nesse momento, resultante da presença do Sol em Câncer há alguns dias e também de Mercúrio (planeta regente de Virgem) nesse signo desde o último domingo (11). As energias cancerianas te desafiam a acolher os seus sentimentos, para encontrar mais equilíbrio entre o âmbito mental e o emocional. Por isso, é muito importante ter cuidado para não reprimir inconscientemente e instintivamente as suas emoções, porque como elas estão mais evidentes, você tende a não controlá-las tão bem quanto de costume. Consequentemente, elas podem te surpreender nos piores momentos possíveis, fazendo com que você tenha explosões emocionais. Essa tendência também é amplificada pela proximidade entre Vênus e Marte no signo de Leão, que evidencia o ego e faz com que você reaja de forma agressiva quando se sente vulnerável.

