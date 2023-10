Horóscopo semanal: veja previsão dos signos de 30 de outubro a 5 de novembro de 2023

Temos uma semana calma pela frente. Vênus chega para dar uma aliviada nos assuntos do bolso e do coração. Os dias 30 e 31/10 são os dias mais leves e agradáveis. Vênus e Urano vão formar uma parceria e te ajudar a descobrir novas formas de ganhar dinheiro, fazer uma renda extra ou dar uma sacudida naquele relacionamento que anda meio sem graça. E no dia 02/11 o Céu fica meio confuso, Vênus em oposição a Netuno faz você embarcar nas idealizações e fugir um pouco da realidade. E no mesmo dia, o Sol também se opõe a Júpiter. E você precisa refazer as contas e sair de casa com o orçamento definido. Muito cuidado com os excessos. E no dia 05/11 a Lua vai minguar no signo de Leão e vai te deixar um pouco mais introspectivo(a), aproveite para diminuir o ritmo e limpar o espaço para entrar na próxima fase.

Áries

Vênus e Urano se alinham e podem te surpreender em relação às suas finanças. E falo de surpresas positivas. Quem sabe um dinheiro inesperado ou uma negociação que vai te render um dinheiro a mais e que você nem estava contando com ele. Você vem carregando algumas preocupações, sinto que você anda um pouco insatisfeito|(a). Mas não ignore essa tristeza. O confronto entre Vênus e Netuno pede que você acolha suas dores. Não reprima suas raivas, pois eu sei do seu temperamento explosivo. E é sempre bom lembrar que ao cobrir nossas feridas, impedimos que elas sejam curadas. Faça algumas pausas durante a semana, faça uma caminhada, respire ou converse com alguém. Tenho certeza que você vai ficar mais tranquilo(a). No fim de semana, Saturno volta ao seu movimento direto e vai facilitar seus planos e ação. Muita cautela em relação as finanças. Aproveite a Lua minguante, que inicia no dia 05/11, e faça os cortes nas suas despesas.

Touro

Vênus e Urano estão vibrando alto e elevam sua vida amorosa e sua autoestima. Mude o visual ou baixe a guarda e se abra para os romances. Você estará mais irresistível do que nunca. No feriado do dia 02/11, a oposição em Sol e Júpiter, e também entre Vênus e Netuno pode fazer com que você se envolva em algum conflito no seu grupo de amigos ou com pessoas do seu convívio social. Mas o melhor a fazer é não levar nada para o lado pessoal. No fim de semana, Saturno volta ao movimento direto, mostrando que o caminho está livre para você tirar do papel um projeto ou planejamento que estava empacado. A lua minguante (05/11) mostra que os próximos dias são muito mais para pensar e avaliar a vida. Além do mais, Mercúrio e Urano estão num cabo de guerra e no dia 04/11 você pode mudar de ideia e está tudo bem.

Gêmeos

Pode ser uma semana de muitos insights, geminiano(a). A semana começa com Vênus e Urano super alinhados e uma surpresa muito agradável pode bater à sua porta. Pode ser uma ajuda inesperada, uma ideia ou uma solução para algo que lhe aflige. Se distraia um pouco e deixe o universo te ajudar, pois os dias 30 e 31 estarão super favoráveis. Mas no dia 02/11, você pode passar por uma tensão provocada por Sol e Júpiter de um lado e Vênus e Netuno do outro. Isso me cheira a um cabo de guerra das emoções. Você tenta relaxar, mas a vida profissional não deixa. Aproveite para colocar limites, pois você não aguenta mais as sobrecargas de trabalho e emocionais. Permita-se descansar no feriado. Sua saúde e bem-estar são inegociáveis. O fim de semana vem com Saturno voltando ao movimento direto e chegou a hora de focar na carreira e nos planos de longo prazo. Mas Mercúrio e Urano estão em oposição, cuidado com os impulsos, revise e pense duas vezes antes de se comprometer com algo.

Câncer

A semana começa com surpresas agradáveis, canceriano(a). A ótima sintonia entre Vênus e Urano pode trazer novos amigos, contatos ou pessoas para sua vida que vão acrescentar algo muito especial. Os dias 30 e 31 são excelentes para socializar e os acordos e contratos estarão super favorecidos nessa data. Acho que você só tem a ganhar. No dia 02/11 o clima pode ficar confuso, ou seja, suas convicções estão sendo desafiadas. E pode bater aquela crise, pois o conflito entre o Sol e Vênus em oposição a Júpiter e Netuno mostram que este é um momento em que as crenças e valores que sempre te guiaram serão questionadas. Não se apresse, não tente mudar nada agora, pois as suas dúvidas logo vão se dissipar. Aproveite o fim de semana para focar nos seus planos futuros. O retorno de Saturno ao movimento direto junto com a oposição entre Mercúrio e Urano mostram que você provavelmente não é mais o mesmo(a). A lua minguante em Leão no dia 05, favorece a organização do orçamento e quitação de dívidas.

Leão

Prepare-se, leonino(a)! Você já tem seu brilho natural, mas nessa semana os holofotes estarão mais voltados para você. A boa sintonia entre Vênus e Urano pode trazer uma surpresa agradável, principalmente na sua carreira. Se você deseja uma promoção ou um emprego novo ou, no mínimo, um reconhecimento que você sabe que merecia. Aproveite, porque este é o seu momento. O universo está sendo tão generoso e aproveite para se mimar um pouco. O feriado de Finados promete um misto de emoções. De um lado, você se sente mais valorizado(a) e seguro(a), mas de outro, pequenas crises podem surgir, especialmente relacionadas às parcerias ou assuntos financeiros. Isso tudo porque o Sol e Vênus estão fazendo oposição a Júpiter e Netuno e haja fôlego para nadar contra a correnteza. Não tome decisões impulsivas. Quando o fim de semana chegar, você vai precisar refletir e você será convidado(a) a questionar a sua vida privada ou as mudanças que vai precisar fazer no trabalho. Pode ser que você repense seu emprego. Saturno volta ao seu movimento direto e a oposição entre Mercúrio e Urano no dia 04/11, indica um bom momento para você se questionar e refletir sobre as estruturas e responsabilidades atuais em sua vida. E caso você tenha que finalizar alguma coisa, faça depois do dia 05/11, quando a lua ficar minguante.

Virgem

A semana pede autocuidado, virginiano(a). A sintonia entre Vênus e Urano, que acontece dia 31, vai te deixar com a autoestima lá em cima. Essa dupla pode trazer surpresas agradáveis e até ganhos financeiros, quem sabe? Não podemos esquecer também dos ganhos amorosos. As surpresas chegam em sua vida por conta do seu valor. Aproveite! Já o feriado, no dia 02/11, pode despertar seus medos nos relacionamentos, muito cuidado com as idealizações. O comportamento do outro pode te incomodar. Sol e Vênus em conflito com Júpiter e Netuno apontam para o confronto entre o mundo real e o ideal. Mantenha os pés no chão e evite decisões impulsivas. Quando Saturno voltar ao movimento direto, você irá olhar novamente para os seus relacionamentos. Não se surpreenda se uma sensação de ansiedade ou impaciência começar a borbulhar em você. Pode ser que você se torne mais crítico(a) com seu parceiro ou das suas parcerias de trabalho. Você quer a resposta agora, mas precisa trabalhar a paciência. A lua começa a minguar dia 05/11 e é importante que você acolha suas inseguranças e medos.

Libra

Nessa semana você estará um pouco mais introspectivo(a). Vênus e Urano se unem e vão te surpreender positivamente. Pode ser que você descubra algo sobre você mesmo(a) ou descubra um talento ou um dom que vai te deixar muito mais leve. No feriado de Finados a introspecção continua, aproveite para refletir sobre sua rotina, saúde e bem-estar. Acho que você está cogitando uma mudança de emprego ou de rotina por questões de saúde mental. O problema é que você não sabe o que fazer. E ainda mais a tensão entre o Sol e Vênus opostos a Júpiter e Netuno vai te deixar mais desconectado(a) ainda, mas não deixe de dar o primeiro passo e tentar alinhar o que você quer com o que você realmente precisa. No fim de Semana é importante que você continue reavaliando. Aproveite para colocar ordem nessa bagunça, principalmente na bagunça financeira. A retomada de Saturno ao movimento direto te dá um empurrãozinho para levar mais a sério as rotinas e os cuidados diários. Redirecione sua energia para o que realmente importa.

Escorpião

Vejo muita agitação na sua vida amorosa, escorpiano(a). Vênus e Urano estão conspirando para que algo ou alguém surpreendente apareça na sua vida. Pode ser um namorado(a), um sócio ou um novo contrato. Aproveite e receba tudo que o universo tem para te entregar. Mas no feriado do dia 02/11 vá com calma, pois você pode enxergar melhor as pessoas e situações e você vai acabar descobrindo que nem tudo é como parece. O fim de semana chega e a realidade bate à sua porta. Prepare-se para decisões importantes: continuar ou terminar o namoro? Continuar focado(a) naquele projeto criativo? Você vai sentir fortemente que precisa mudar algo na forma como se comunica com as pessoas, você vai perceber que a sua comunicação não está sendo tão eficaz como gostaria. Sendo assim, você vai precisar afinar sua comunicação. A lua minguante em Leão chega no dia 05 para dar aquele empurrãozinho em questões profissionais. Se você está num trabalho que não te satisfaz ou se arrastando em tarefas que não fazem mais sentido, é hora de colocar um ponto final. Talvez seja o momento de atualizar o currículo ou se organizar para lançar um projeto a partir da próxima lua nova (13/11).

Sagitário

Vejo boas oportunidades surgindo na sua carreira, sagitariano(a). Vênus e Urano em sintonia no dia 30 prometem boas surpresas e oportunidades para você mostrar sua competência e ser valorizada por isso. Coloque suas ideias em movimento, esse é o momento de sair da zona de conforto e experimentar algo novo profissionalmente! No feriado de Finados será um pouco complicado, pois você vai se sentir num cabo de guerra emocional. De um lado, você tem oportunidades brilhantes no trabalho que te chamam e do outro, uma espécie de clima tenso envolve a sua vida privada, casa ou família. Mas não se apresse. Tudo acontece no seu tempo. No fim de semana foque em resolver todas as pendências de casa. Sua cabeça estará borbulhando. Anote suas ideias. A Lua Minguante começa no dia 05 e vai te convidar a repensar alguns planos. Veja o que é realmente importante e descarte aqueles projetos que não valem a pena.

Capricórnio

Vênus e Urano estão em ótima sintonia, preparando o terreno para novas experiências. Se abra para conhecer novas pessoas. Talvez até um novo amor surja de onde você menos espera. Por outro lado, Sol e Júpiter, além de Vênus e Netuno, estão fazendo um grande cabo de guerra durante o feriado (02/11). Seu telefone não pára, muitas demandas e muitos convites. Todo mundo quer a sua companhia, mas o que você quer mesmo é ficar em casa, colocar suas leituras em dia ou planejar seu próximo projeto pessoal. Tente não ceder à pressão social. O fim de semana vem com Saturno retomando seu movimento direto, mas também com Mercúrio e Urano em desarmonia. Isso quer dizer que, por mais que você esteja animado(a) para começar um projeto paralelo, este não é o melhor momento. Filtre os insights e coloque no papel as possibilidades, mas não se jogue de cabeça ainda. Até porque a Lua Minguante vem para lembrar que é hora de finalizar assuntos pendentes, talvez algo que você vem arrastando desde o último ciclo lunar. Então, antes de embarcar em algo novo, que tal arrumar a casa primeiro?

Aquário

Vênus e Urano estão super alinhados e você terá a oportunidade de renovar suas energias, ou seja, regenerar suas emoções. Aqueles sentimentos tóxicos e aqueles padrões de relacionamentos que se repetem sempre precisam passar por uma limpeza. Com o Sol e Júpiter, bem como Vênus e Netuno em oposição durante o feriado, é preciso cuidado, para não se comprometer com uma situação ou pessoa mais do que poderia - e isso vale para questões relacionadas ao seu tempo e dinheiro. Espere uns dias a mais para ver como essa situação vai se desenvolver para você decidir. No fim de semana, Saturno retoma o movimento direto, ajudando você a retomar controle dos seus recursos. A Lua Minguante em Leão também chega no dia 05 para te ajudar a dividir melhor as tarefas e organizar as contas.

Peixes

Vênus e Urano estão alinhados de forma a trazer novidades para sua vida afetiva. Circule por aí, pois você pode ser surpreendido. Mas quando chegar o feriado de Finados, os planetas pedem um pouco mais de atenção. Sol e Júpiter, além de Vênus e Netuno, vão fazer você repensar os seus planos. Você pode se sentir incrivelmente atraída por alguém, mas muita calma nessa hora. Algo me diz que você estará super empolgado(a), mas a outra pessoa ou situação nova, não está na mesma vibração que você. Vá com calma e dê um tempo para a coisa se desenrolar. No dia 04, Saturno finalmente volta ao seu curso normal, trazendo uma sensação de retomada e mais controle sobre seus próprios objetivos e desejos. Isso é ótimo! A Lua Minguante também chega para ajudar você a finalizar algumas tarefas pendentes, talvez até mesmo colocar um ponto final em certos hábitos pouco saudáveis que têm afetado seu bem-estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.